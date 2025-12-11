user icon
Vettel deelt eerste reactie op Red Bull-exit Marko

Vettel deelt eerste reactie op Red Bull-exit Marko

Het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing heeft voor een flinke schokgolf gezorgd in de Formule 1-wereld. De Oostenrijker kondigde begin deze week aan dat hij gaat stoppen als teamadviseur, en dat hadden weinig mensen verwacht. Ook Sebastian Vettel reageert vol verbazing.

Marko was sinds het begin van Red Bull Racing in 2005 bij het team betrokken. Hij stond bekend als iemand met het hart op de tong, en hij gaf veel toptalenten de kans in de Formule 1. Zo liet hij wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen hun debuut maken in de koningsklasse, en hij staat dan ook bekend als hun ontdekker.

Marko liet afgelopen weekend na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi doorschemeren dat zijn toekomst bij Red Bull niet zeker was. Op maandagavond lekte uit dat Marko ging vertrekken, en Red Bull deelde op dinsdag een persbericht waarin het nieuws werd bevestigd. Het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren met Marko's, maar mogelijk krijgt hij geen directe opvolger.

Grote verrassing

Iemand die regelmatig in verband werd gebracht met Marko's rol, is viervoudig wereldkampioen Vettel. De Duitser reageert bij F1-Insider op Marko's vertrek: "Ik was net zo verrast als iedereen. Ik wens Helmut het allerbeste voor de toekomst en een welverdiend pensioen."

De architect van het succes

Volgens Vettel was Marko heel erg belangrijk voor de Formule 1: "Hij is de architect van het succes van Red Bull Racing en Toro Rosso." Vettel stelt dat Marko veel belangrijker is dan mensen denken: "Hij ging niet alleen over de coureurselectie, belangrijke beslissingen over de opstelling van het team, het personeel en strategie kwamen ook bij hem terecht."

Vettel vindt dat mensen veel respect moeten hebben voor wat Marko heeft gedaan. Hij sluit zijn verhaal af met een mooie lofuiting: "Helmut mag zich terecht de architect van het succes van Red Bull in de Formule 1 noemen."

Vettel zei verder niets over het mogelijk opvolgen van Marko. Eerder dit jaar liet hij doorschemeren zo zijn twijfels te hebben, maar er volgde geen harde 'nee'.

Joss de Boss zou goede opvolger zijn, die weet hoe ruwe diamanten geslepen moeten worden. Vettel is een groentje ( letterlijk en figuurlijk)

    De Konings is dood, leve de koning.. Zou mooi zijn als Vettel het stokje zou overnemen

      Adviseur lijkt mij wel een functie die bij Vettel past. Hij is gewoon veel te veel van de details om teambaas te worden wat mij betreft.
      Maar juist bij advies kan hij de partijen op detail uitmelken, zodat altijd het beste advies kan worden voorgesteld.

    Joss de Boss zou goede opvolger zijn, die weet hoe ruwe diamanten geslepen moeten worden. Vettel is een groentje ( letterlijk en figuurlijk)

      Zou wel grappig zijn, de helft van paddock met een blauw oog of een gebroken neus. 🫵🏻✊🏻👊🏻🫨😂

