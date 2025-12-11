user icon
icon

Domenicali prijst Norris de hemel in na titelsucces

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali prijst Norris de hemel in na titelsucces

Lando Norris heeft de titelstrijd in de Formule 1 in zijn voordeel beslist. In Abu Dhabi kwam hij als derde over de streep, en dat was precies genoeg voor de wereldtitel. Het zorgde voor dolle vreugde bij Norris en McLaren, en het levert hem complimenten van Formule 1-CEO Stefano Domenicali op.

Norris moest het in de afgelopen weken opnemen tegen zijn eigen McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen. In de eerste fase van het seizoen was het vooral Piastri die Norris het leven zuur maakte, en het leek er lange tijd op dat de Australiër er met de winst vandoor zou gaan. In de tweede seizoenshelft zakte hij echter hard door het ijs.

Meer over Lando Norris <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

Verstappen pakte de handschoen op, en stal in de laatste fase van het seizoen de show. Hij wist uiteindelijk meer races te winnen dan Norris en Piastri, en was oppermachtig in de laatste triple header. Hij won in Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Bron van inspiratie

Norris trok aan het langste eind, en dat leverde hem een vrachtlading aan complimenten op. Ook Formule 1-CEO Domenicali sprak zich uit, bij F1.com strooide hij met complimenten: "Voor de zomer leek het erop dat Oscar de titel ging pakken, toen was het Lando en daarna was Max weer heel erg sterk."

"Mijn felicitaties gaan uit naar Lando. Hij is een geweldig karakter voor de Formule 1. Zijn lach, zijn manier van het zijn van een professioneel coureur... Hij is echt heel belangrijk, hij is uniek en hij zal een boost geven voor het kampioenschap voor de jongere generatie."

Complimenten voor Verstappen en Piastri

Domenicali vindt dat Verstappen en Piastri ook een pluim verdienen: "Laat me wel zeggen: ik zag vandaag ook twee andere geweldige coureurs met Oscar en met Max met een nieuw gezicht, een volwassen gezicht. Ze hebben allebei een geweldig seizoen achter de rug, en daarom werd de strijd pas hier beslist. Het is echt fantastisch."

F1 Nieuws Lando Norris Stefano Domenicali McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×