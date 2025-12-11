Lando Norris heeft de titelstrijd in de Formule 1 in zijn voordeel beslist. In Abu Dhabi kwam hij als derde over de streep, en dat was precies genoeg voor de wereldtitel. Het zorgde voor dolle vreugde bij Norris en McLaren, en het levert hem complimenten van Formule 1-CEO Stefano Domenicali op.

Norris moest het in de afgelopen weken opnemen tegen zijn eigen McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen. In de eerste fase van het seizoen was het vooral Piastri die Norris het leven zuur maakte, en het leek er lange tijd op dat de Australiër er met de winst vandoor zou gaan. In de tweede seizoenshelft zakte hij echter hard door het ijs.

Verstappen pakte de handschoen op, en stal in de laatste fase van het seizoen de show. Hij wist uiteindelijk meer races te winnen dan Norris en Piastri, en was oppermachtig in de laatste triple header. Hij won in Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Bron van inspiratie

Norris trok aan het langste eind, en dat leverde hem een vrachtlading aan complimenten op. Ook Formule 1-CEO Domenicali sprak zich uit, bij F1.com strooide hij met complimenten: "Voor de zomer leek het erop dat Oscar de titel ging pakken, toen was het Lando en daarna was Max weer heel erg sterk."

"Mijn felicitaties gaan uit naar Lando. Hij is een geweldig karakter voor de Formule 1. Zijn lach, zijn manier van het zijn van een professioneel coureur... Hij is echt heel belangrijk, hij is uniek en hij zal een boost geven voor het kampioenschap voor de jongere generatie."

Complimenten voor Verstappen en Piastri

Domenicali vindt dat Verstappen en Piastri ook een pluim verdienen: "Laat me wel zeggen: ik zag vandaag ook twee andere geweldige coureurs met Oscar en met Max met een nieuw gezicht, een volwassen gezicht. Ze hebben allebei een geweldig seizoen achter de rug, en daarom werd de strijd pas hier beslist. Het is echt fantastisch."