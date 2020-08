F1 en FIA willen nadenken over aanpassen radiocommunicatie

Het bestuursorgaan van F1 staat open voor het aanpassen van een regel over radiocommunicatie. Kevin Magnussen verloor een punt in Hongarije nadat de race engineers van Haas beide coureurs hadden gevraagd om na de formatieronde de pits in te komen voor andere banden.

De radio-instructie was in strijd met een regel uit 2017 over het coachen van coureurs tijdens de formatieronde naar de start. Teambaas Gunther Steiner zei hierover: "We moeten hiermee verder gaan, maar ik denk niet dat we moeten stoppen met deze dingen in het racen. Anders kunnen we beter accountants laten racen in de Formule 1."

FIA wil meedenken

FIA-racedirecteur Michael Masi bevestigde dat de Formule 1 openstaat voor het heroverwegen van de bedoeling van de regel. In Silverstone zei Masi: "We zullen dit bespreken met alle partijen die betrokken zijn bij het opstellen van de regels. De technische richtlijn waarover Gunther sprak, verschilt niet van andere bepalingen van de regels die mogelijk moeten worden herzien. Dit proces is al gaande."

Op de vraag of andere teams dan Haas om dezelfde beoordeling hebben gevraagd, antwoordde Masi: "Nee, in feite was het een initiatief van de FIA. We stelden voor dat we dit allemaal samen zouden bespreken, zodat die discussies op alle niveaus van het besluitvormingsproces zullen plaatsvinden."