Verstappen naar Daytona? "Hij is een echte racer"

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van enduranceraces. Dit weekend wordt de 24 uur van Daytona verreden, en dat is een race die Verstappen wel kan bekoren. Kevin Magnussen gaat ervan uit dat Verstappen in de nabije toekomst gaat deelnemen aan de race.

Verstappen is een groot fan van veel verschillende raceklassen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een 24-uursrace wil rijden. De 24 uur van Le Mans staat hoog op zijn verlanglijstje, terwijl andere races hem ook kunnen bekoren. Vorige week nam hij nog deel aan de virtuele 24 uur van Daytona, en dat was zeker niet de eerste keer dat hij dit deed. De vraag is dan ook of Verstappen ooit in de echte wereld op deze baan gaat racen.

Acura

Veel voormalig Formule 1-coureurs nemen dit weekend deel aan de 24 uur van Daytona. Onder meer Kamui Kobayashi, Felipe Massa en Kevin Magnussen verschijnen aan de start. Verstappen heeft een grote interesse in de Hypercars, en eind vorig jaar reed hij voor het eerst een aantal rondjes in een wagen die kan uitkomen in de topklassen van het WEC en het IMSA-kampioenschap. Voorafgaand de Grand Prix van Las Vegas mocht hij plaatsnemen achter het stuur van een Acura, die dit weekend strijd om de zege op het circuit van Daytona.

Echte racer

Kevin Magnussen deelde vorig jaar namens het team van Haas de baan met Verstappen in de Formule 1. De Deen rijdt dit weekend op Daytona als fabriekscoureur van BMW, en hij denkt dat Verstappen hier ook ooit zal racen. In gesprek met AP News legt Magnussen het uit: "Ik zie hem niet voor nog tien jaar in de Formule 1 rijden. Hij is een echte racer, dus dan zou hij ook Daytona doen. Dat baseer ik op al dat simracen dat hij doet, en hij heeft ook al een GT-team."