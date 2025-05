Magnussen kondigt nieuw avontuur met legendarische teamgenoot aan

René Rast en Kevin Magnussen worden de teamgenoten van motorsportlegende Valentino Rossi. Het trio gaat meedoen aan de 24 uur van Spa, de derde ronde van de Endurance Cup. 'The Doctor' zoals Valentino Rossi ook wel genoemd wordt, had zijn deelname aan de Belgische klassieker al een tijdje geleden bekendgemaakt.

Het is onderdeel van zijn 2025-programma met BMW M Motorsport en Team WRT. Het rijderstrio moest nog bekend worden gemaakt, maar het is nu officieel bevestigd dat oud-Formule 1-coureur Kevin Magnussen en DTM-coureur René Rast samen met Rossi de auto gaan delen.

Belangrijk evenement

De 24 uur van Spa vindt plaats op 28 en 29 juni en is voor Vincent Vosse, eigenaar van het team waar Magnussen, Rossi en Rast voor gaan uitkomen, een heel erg belangrijk evenement. Het Belgische team komt met maar liefst vijf auto's naar de endurancerace."We zijn blij met de uitstekende seizoenstart die we tot nu toe hebben beleefd samen met onze grote partner BMW", benadrukt Vosse.

"We hebben overwinningen in Dubai, Abu Dhabi, Bathurst en Paul Ricard in GT3-races en podiumplaatsen in het WEC behaald, maar we moeten hard blijven werken, vooruitgang boeken en vechten voor een volgende overwinning. Zoals jullie weten wordt een overwinning op zondag vaak alweer vergeten op maandagochtend, omdat de focus meteen op de volgende race ligt. Succes brengt ook extra druk met zich mee. Ik ben dan ook bijzonder blij dat een dag als vandaag, die voor ons erg speciaal is, gepaard gaat met een mooie verrassing die onze fans zeker zullen waarderen."

Belangrijke dag

6 mei was een belangrijke dag voor Vosse en zijn team. Ze opende een nieuwe faciliteit waar maar liefst 140 mensen aan de slag gaan. "Vandaag verwezenlijken we een droom en zetten we een grote stap richting de toekomst. Al onze autosportactiviteiten samenbrengen op één locatie was al lang een idee van Yves en mij, want in ons 15-jarige bestaan zijn we voortdurend gegroeid en nu is het werkelijkheid geworden", aldus Vosse.

"De voordelen van alles en iedereen op één plek zijn enorm: we kunnen beter en sneller communiceren en reageren. Zoals in de racerij geldt ook hier: innovatie en verbetering zijn essentieel."