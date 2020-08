Jacques Villeneuve: "Max Verstappen heeft overwinning te danken aan falend Mercedes"

Oud F1-kampioen Jacques Villeneuve heeft weer eens voor een microfoon gestaan. De voormalig Formule1-coureur neemt meestal geen blad voor de mond. Ook deze keer weer komt Villeneuve met opzienbarende uitspraken.

Dat Max Verstappen de race op Silverstone afgelopen weekend wist te winnen, heeft de Nederlander vooral te danken aan het falen van de concurrenten van Mercedes, meent Villeneuve in gesprek met Sky Sports Italia.

"Ik heb wel een leuke race gezien, waarin het wel duidelijk werd dat je Mercedes snel aan het twijfelen krijgt. Als je de juiste strategie hebt en de coureur om het uit te voeren, dan zit Mercedes in de problemen. Als je met die wagen tien seconden achter de leider finisht, dan heb je het wel verpest als team", aldus de Canadees.

“Mercedes heeft race Bottas verpest”

Ook meent Villeneuve te weten dat Mercedes de race van Valtteri Bottas naar de Filistijnen heeft geholpen. ‘’Ze hebben de race van Bottas verpest, maar hij was veel sneller dan Lewis.”

Ook Vettel op het hakblok

In de eerste bocht spinde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel van de baan, nadat zijn Ferrari uit balans raakte op de cerbstones. Jacques Villeneuve zou Jacques Villeneuve niet zijn als hij niet ook hierover een uitgesproken standpunt zou hebben.

Vettel wordt dan ook niet gespaard. “Als hij in de problemen komt doet hij zoiets altijd. Zelfs als hij vecht voor het wereldkampioenschap. Als Vettel geen vertrouwen voelt, dan gaat hij fouten maken. Hij weet dat het resultaat zijn eigen schuld is. Als je in de rondte gaat en achteraan komt te rijden, dan ligt dat niet aan de strategie. Het is onbegrijpelijk dat een kampioen zulke fouten maakt’’, zo vertelt Villeneuve.