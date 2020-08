"Vettel en Ferrari zouden nu direct uit elkaar moeten gaan"

Sebastian Vettell en Ferrari zouden per direct uit elkaar moeten gaan. Dat betoogt oud Ferrari-coureur en F1-legende Gerhard Berger. Zondag liep de spanning tussen Vettel en het rode team weer hoog op.

"Je weet dat je het verprutst hebt", zei de viervoudig wereldkampioen op de radio tijdens de race in Silverstone. Hij verwees naar het besluit van Ferrari om Vettel strategisch zo te plannen dat hij Charles Leclerc niet in de weg zou rijden.

"We hadden niet de moed om Charles mij in te laten halen, ook al had hij een andere strategie", vertelde Vettel na afloop aan verslaggevers. "Ze gaven er de voorkeur aan om mij de pits in te roepen om de hele boel te omzeilen, maar ik had zeker tien of meer ronden kunnen rijden. De strategie was verpest. "Voor de race hadden we het over die exacte situatie - om dat niet te doen - en toen deden we het. Er was gewoon geen reden voor de pitstop", voegde hij eraan toe.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei echter dat Vettel de afgelopen twee weekenden op Silverstone met zijn auto worstelde en op zondag "zijn spin hem niet hielp".

"Over het algemeen was het de juiste keuze voor het team en we hebben het gevoel dat we Sebastian daarmee niet hebben gestraft. Zijn race werd verstoord door zijn spin - dat was de sleutel. Niet onze strategie. Sebastian heeft het moeilijk gehad, maar de prestatie van Charles was lovenswaardig. Dit is een jonge kerel in wie Ferrari heeft geïnvesteerd en met hem hebben we een verdere overeenkomst", vervolgde de Italiaan.

"Ik denk dat hij (Leclerc) echt heel goed rijdt, en dat is het onderstrepen waard", zei Binotto.

De uitspraken van Binotto laten zien dat de relatie tussen Ferrari en Vettel niet al te beste is. "Seb's radiobericht laat zien hoe gespannen de situatie is", zei wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg. "Maar hij moet blijven vechten, ook als signaal naar zijn mogelijke toekomstige team. Hij moet bij Ferrari met zijn vuist op tafel slaan en om een ​​nieuwe auto vragen."

Gerhard Berger denkt dat de situatie onhoudbaar is en dat Vettel en Ferrari niet moeten wachten tot het einde van het seizoen om uit elkaar te gaan.

"Voor de stemming in de respectievelijke teams zou het het beste zijn om nu over te schakelen naar de 2021-opstelling", vertelde de Oostenrijker aan Sport1.