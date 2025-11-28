Als er iemand is die weet hoe je kampioenschappen wint in een Red Bull, is het Sebastian Vettel wel. De Duitser, die vier keer de beste van de wereld werd met het team uit Milton Keynes, volgt de huidige strijd op de voet. Hoewel McLaren qua pure snelheid de overhand heeft, ziet Vettel een factor die niet op de stopwatch te zien is, maar wel de doorslag geeft.

Volgens Vettel beschikt Max Verstappen over een unieke kwaliteit die Lando Norris en Oscar Piastri (nog) missen: de kunst van het 'niet verliezen'.

'Max is een machine'

In gesprek met Sky Sports stipt Vettel aan dat de consistentie van Verstappen angstaanjagend is voor de concurrentie. "Zelfs als de auto niet de snelste is, haalt Max er het maximale uit. Hij maakt zelden tot nooit fouten," analyseert Vettel.

Het is precies dat punt waar het bij McLaren nog weleens schort. Waar Verstappen in lastige weekenden (zoals in Singapore of Austin) de schade beperkt en punten sprokkelt, laten Norris en McLaren steken vallen door strategische missers of kleine foutjes op de baan.

De rust van een kampioen

Vettel wijst ook op de ervaring. Verstappen heeft de hectiek van 2021 tegen Lewis Hamilton overleefd; hij weet wat titelstress is. "Hij is zo ontzettend rustig en volwassen geworden in zijn rijden," stelt zijn voorganger.

Voor Norris is dit terrein onbekend. De druk van het moeten winnen, gecombineerd met de wetenschap dat je tegen de foutloze Verstappen rijdt, zorgt voor een mentale barrière. Vettel concludeert dat dit psychologische voordeel – de wetenschap dat je de beste bent en het al eens gedaan hebt – weleens belangrijker kan zijn dan de updates aan de vloer of vleugels.

'Red Bull-familie'

Tot slot breekt Vettel een lans voor zijn oude team. Hij gelooft dat de cultuur binnen Red Bull Racing, ondanks de interne onrust eerder dit jaar, volledig is ingericht op winnen. Met Verstappen als speerpunt is het team een geoliede machine die precies weet wat er nodig is in de slotfase van een seizoen. Een machine waar McLaren, ondanks hun snelle auto, nog net niet tegenop kan boksen.