Lewis Hamiltons eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari zit er bijna op. De Brit had gehoopt op een sprookjesjaar, maar het werd een nachtmerrie. De overstap naar Ferrari is vooralsnog geen succesverhaal, en Sebastian Vettel begrijpt het gevoel van Hamilton. Hij deelt welk advies hij begin dit jaar aan Hamilton heeft gegeven.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton stapte afgelopen zomer over van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar te hebben gereden voor Mercedes vond hij het tijd voor een nieuw avontuur, en hij had het gevoel dat hij bij Ferrari kon gaan jagen op de achtste titel. Na een sprintzege in China leek alles te gaan draaien, maar schijn bedriegt. Hamilton zakte meermaals door de ondergrens, en bereikte afgelopen weekend in Las Vegas een nieuw dieptepunt.

In Sin City reed hij in de kwalificatie over een paaltje heen, omdat hij in de regen de bochten niet kon zien. Het resulteerde in een twintigste tijd, waarna hij zich met moeite wist terug te vechten naar de top tien. Na de race maakte hij een terneergeslagen indruk, en liet hij bij de BBC zelfs weten dat hij ook geen zin heeft in 2026.

Welke fout maakte Vettel?

De overstap naar Ferrari bleek in het verleden voor veel grote coureurs een te grote verandering te zijn. Ook Sebastian Vettel kan hierover meepraten. In de podcast Beyond the Grid legt hij het uit: "De overstap naar Ferrari is een groot verschil. Het hart en de cultuur van het team is Italiaans, maar de taal is Engels. Hij verstaat iedereen in het team, maar er werken ook mensen in het team die hij niet begrijpt. Ze spreken geen Engels, of niet heel goed. Als je een taal niet spreekt, begrijp je de mensen dan? Begrijp je de cultuur?"

"Dat is een cruciale fout die ik heb gemaakt. Ik heb Italiaans geleerd, ik heb lessen gevolgd, ik kon het goed met ze vinden en ik begreep het, maar het was niet perfect. Ik had meer Italiaans moeten leren, en misschien meer tijd moeten doorbrengen in Italië om de cultuur te begrijpen."

Welk advies gaf Vettel aan Hamilton?

Toen Vettel begin dit jaar met Hamilton sprak, gaf hij hem dan ook een helder advies: "De cultuur, dat zijn ook de mensen. Ik zei tegen Lewis toen hij de stap zette: 'Het enige advies dat ik je kan geven, het beste advies, is leer de taal. Leer het heel, heel goed.'"