VT3: Hamilton en Bottas vreten banden, Stroll rijdt Verstappen in de weg

De derde vrije training is onder warme omstandigheden gereden. Het zal geen verrassing zijn maar Hamilton en Bottas waren opnieuw de snelste coureurs gevolgd door Norris, Hulkenberg en Stroll. Die laatste zat Max Verstappen in de weg toen hij zijn snelste ronden reed en sneller was dan Hamilton's snelste tijd.

Uiteindelijk wist Verstappen zijn tijd iets te verbeteren maar het beste was van de banden en kwam slechts tot een zevende positie. Bekijk hier de video van Max Verstappen en Stroll.

Verder gebeurde er weinig, behalve dat veel coureurs klagen over de warmte en daardoor de hoge slijtage van de banden en met name de zachte band. Achter Hamilton, Bottas en Norris maken Hulkenberg, Stroll, Leclerc, Verstappen, Albon, Ocon en Sainz de top 10 vol.