Pole position en nieuw ronderecord voor Lewis Hamilton, Verstappen derde

De pole position voor de Grand Prix van Engeland is voor Lewis Hamilton in de Mercedes. Het stond buiten kijf dat de eerste startrij voor Mercedes zou zijn, alleen de volgorde van de coureurs moest nog worden bepaalt. Hamilton pakt zijn pole met bijzondere records zoals de snelste ronde ooit op het Britse circuit maar hij verstevigt sowieso zijn record van coureur met meeste pole positions op Silverstone, dat had hij namelijk na vorig jaar al in handen.

Bottas finisht als tweede met Verstappen op de derde plaats.

Afvallers Q1

De afvallers na Q1 waren toch weer de gebruikelijke namen. Nicholas Latifi zat er weer bij die in zijn laatste snelle ronde spinde. Daarbij vielen ook Grosjean, Magnussen, Raikkonen en Giovinazzi af.

Afvallers Q2

Meer opvallende namen waren er bij de afvallers van Q3. George Russell haalde het niet net als Daniil Kvyat, maar ook Nico Hulkenberg en Alexander Albon legden het af tegen hun teamgenoten. Pierre Gasly finishte als elfde maar reed dezelfde tijd als Stroll. De Canadees reed deze tijd net iets eerder, waardoor hij als tiende geklasseerd wordt en door mocht naar Q3.

Q3

Hamilton wist dus de pole position te pakken met Bottas naast hem op de eerste startrij. De tweede startrij is voor Verstappen met Leclerc op de vierde plaats. Daarachter staan Norris, Stroll, Sainz, Ricciardo, Ocon en Vettel die de top 10 voltooien.