Stefano Domenicali heeft het volste vertrouwen in Ferrari-teambaas Fred Vasseur. Volgens de Formule 1-topman is de Fransman de juiste persoon om de Italiaanse renstal richting de nieuwe reglementen van 2026 weer naar de top te leiden. Ferrari kende met Charles Leclerc en Lewis Hamilton een teleurstellend seizoen en eindigde slechts als vierde in het constructeurskampioenschap.

Ferrari's 2025 verliep dramatisch. De auto liep niet, Leclerc en Hamilton oogden ontevreden, President John Elkann fileerde zijn eigen coureurs en uiteindelijk werden ze bij de constructeurs ingehaald door Mercedes en Red Bull Racing. Naar aanleiding daarvan werd er ook meerdere keren gespeculeerd over de toekomst van Vasseur. Echter verlengde de Fransman zijn contract bij de Scuderia, wat volgens Domenicali een goede zet is.

Domenicali pal achter Vasseur

Volgens de F1-CEO heeft Ferrari de juiste keuze gemaakt. “Fred heeft laten zien dat hij de kwaliteiten en ervaring heeft om een team op het hoogste niveau te leiden,” stelt Domenicali in gesprek met Sky Sports. “We willen een sterk Ferrari zien en daar heb je iemand voor nodig die zowel strategisch als operationeel het verschil kan maken. Fred past perfect in dat profiel.”

Domenicali weet als geen ander wat er gevraagd wordt bij Ferrari. De Italiaan was tussen 2008 en 2014 zelf teambaas bij de Scuderia en benadrukt dat succes niet alleen op de baan wordt bepaald. “Het is cruciaal dat alles achter de schermen klopt. Juist daar komt Freds leiderschap naar voren.”

Domenicali ziet kansen voor Ferrari in 2026

Volgens Domenicali ligt er voor Ferrari een duidelijke kans in het komende seizoen. “Het team heeft alle middelen en de juiste mensen in huis. Nu gaat het erom dat alles optimaal wordt benut. Veranderingen zijn nooit eenvoudig, maar met de juiste personen aan boord – zoals Fred – kun je bouwen aan structureel succes. Dat is wat nodig is in de moderne Formule 1.”