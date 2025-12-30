user icon
icon

Vasseur gesteund door F1-CEO: "Hij past juist bij Ferrari"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vasseur gesteund door F1-CEO: "Hij past juist bij Ferrari"

Stefano Domenicali heeft het volste vertrouwen in Ferrari-teambaas Fred Vasseur. Volgens de Formule 1-topman is de Fransman de juiste persoon om de Italiaanse renstal richting de nieuwe reglementen van 2026 weer naar de top te leiden. Ferrari kende met Charles Leclerc en Lewis Hamilton een teleurstellend seizoen en eindigde slechts als vierde in het constructeurskampioenschap. 

Ferrari's 2025 verliep dramatisch. De auto liep niet, Leclerc en Hamilton oogden ontevreden, President John Elkann fileerde zijn eigen coureurs en uiteindelijk werden ze bij de constructeurs ingehaald door Mercedes en Red Bull Racing. Naar aanleiding daarvan werd er ook meerdere keren gespeculeerd over de toekomst van Vasseur. Echter verlengde de Fransman zijn contract bij de Scuderia, wat volgens Domenicali een goede zet is.

Meer over Ferrari Antonelli flirt met overstap naar Ferrari

Antonelli flirt met overstap naar Ferrari

18 dec
 Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

26 dec

Domenicali pal achter Vasseur

Volgens de F1-CEO heeft Ferrari de juiste keuze gemaakt. “Fred heeft laten zien dat hij de kwaliteiten en ervaring heeft om een team op het hoogste niveau te leiden,” stelt Domenicali in gesprek met Sky Sports. “We willen een sterk Ferrari zien en daar heb je iemand voor nodig die zowel strategisch als operationeel het verschil kan maken. Fred past perfect in dat profiel.”

Domenicali weet als geen ander wat er gevraagd wordt bij Ferrari. De Italiaan was tussen 2008 en 2014 zelf teambaas bij de Scuderia en benadrukt dat succes niet alleen op de baan wordt bepaald. “Het is cruciaal dat alles achter de schermen klopt. Juist daar komt Freds leiderschap naar voren.”

Domenicali ziet kansen voor Ferrari in 2026

Volgens Domenicali ligt er voor Ferrari een duidelijke kans in het komende seizoen. “Het team heeft alle middelen en de juiste mensen in huis. Nu gaat het erom dat alles optimaal wordt benut. Veranderingen zijn nooit eenvoudig, maar met de juiste personen aan boord – zoals Fred – kun je bouwen aan structureel succes. Dat is wat nodig is in de moderne Formule 1.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Stefano Domenicali Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (57)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar