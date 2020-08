VT3: Red Bull en Verstappen dichterbij Mercedes, Bottas voert tijdenlijst aan

De derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittanië leek nog maar eens te bevestigen dat Red Bull dit weekend de balans in de auto veel beter op orde heeft dan twee weken geleden in Hongarije. Max Verstappen kon die balans ook in goede rondetijden omzetten en gaf slechts drie tienden toe op de snelste Mercedes van Valtteri Bottas. De Nederlander zat zelfs binnen een tiende van de tijd van Lewis Hamilton.

Comeback kid Nico Hulkenberg maakte wederom indruk en gaf maar twee tienden toe op teamgenoot Lance Stroll, die in zijn Racing Point weer de best of the rest achter de Mercedessen en Verstappen was. Alexander Albon kon door een technisch probleem pas de laatste 14 minuten van de training het circuit op en de Thai kwam daardoor ook niet verder dan P13.