De vakantie is voor de meeste Formule 1-coureurs officieel begonnen. Vorige week werd in Abu Dhabi de laatste Grand Prix van het jaar verreden, en de meeste coureurs genieten van hun tijd naast het asfalt. Dat geldt niet voor Andrea Kimi Antonelli, die besloot onder een schuilnaam een kartbaan onveilig te maken.

Antonelli heeft een redelijk debuutjaar in de Formule 1 achter de rug. De jonge Italiaan liet bij Mercedes zien dat hij zeker wat in zijn mars heeft, maar dat hij ook nog veel moet leren. Hij stond meerdere keren op het podium, met een tweede plaats in Brazilië als het absolute hoogtepunt.

Wat was Antonelli's schuilnaam?

Antonelli bleef na de seizoensfinale in Abu Dhabi nog even hangen voor de post season test op dinsdag, waarna voor hem de vakantie begon. Antonelli ging echter niet aan het strand zitten, maar pakte zijn helm uit het vet. Hij meldde zich op een kartbaan in het Britse Milton Keynes, waar hij onder een pseudoniem ging racen.

De Italiaan meldde zich op de kartbaan Daytona Motorsport in de buurt van Silverstone, waar hij zich had ingeschreven onder de naam Henry Shovlin. Deze naam doet bij de Mercedes-fans wel een belletje rinkelen, want het is een verwijzing naar Trackside Engineering Director Andrew Shovlin.

Sneller dan Albon

Antonelli's medecoureurs hadden dit echter niet door, en hen viel tijdens de briefing ook niets vreemds op. Toen Antonelli de baan opging, was hij vanzelfsprekend heel erg snel. Hij noteerde een tijd die meer dan vijf seconden sneller was dan die van Williams-coureur Alexander Albon, die eerder ook had geracet op deze kartbaan.

Grote namen

De mensen van Daytona Motorsport deelden op Facebook trots een foto van Antonelli, die poseerde voor het leaderboard. Daarop was te zien dat zowel hij als Albon een tijd had neergezet in natte omstandigheden. De Italiaan 'versloeg' niet alleen Albon, maar ook onder meer Christian Horner, Sergio Perez en Karun Chandhok. Andere Formule 1-coureurs zoals Yuki Tsunoda en Isack Hadjar waren in het verleden dan weer net iets sneller.