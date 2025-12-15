user icon
F1-teams hielden ingrijpende FIA-regelwijziging tegen

F1-teams hielden ingrijpende FIA-regelwijziging tegen

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de sport, en men hoopt dat inhalen hierdoor een stuk makkelijker wordt. Met de auto's waarmee dit jaar werd gereden, was dat niet altijd even makkelijk. Volgens Nikolas Tombazis wilde de FIA de regels wel aanpassen, maar hielden de F1-teams dat tegen.

Er wordt al geruime tijd reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe regels die vanaf volgend jaar gaan gelden in de Formule 1. Niet alleen de aerodynamische regels gaan op de schop, ook de motorregels worden volledig aangepast. Men hoopt dat dit voor meer spektakel zorgt, en vooral voor meer inhaalacties. In de afgelopen jaren was het voor de coureurs simpelweg te lastig om elkaar te volgen, en dat deed het spektakel geen goed.

De coureurs hadden veel last van de vuile lucht, wat er dus voor zorgde dat ze elkaar niet konden volgen. Het resulteerde in een aantal saaie races, en daardoor ontstond er kritiek. Niet alleen de coureurs waren ontevreden, ook de fans waren niet happy.

Wat wilde de FIA doen?

 FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kreeg in gesprek met Motorsport.com de vraag of ze hebben overwogen de regels aan te passen om de problemen op te lossen: "Ik moet ten eerste zeggen dat de genoemde problemen niet iets nieuws van vandaag zijn. Dat was twee jaar geleden ook al zo. Waarom hebben we de regels dan niet aangepast? Nou, dat hebben we wel geprobeerd, maar daar was niet genoeg steun voor van de teams."

"Je hebt een bepaalde governance nodig om de regels tijdens een reglementscyclus aan te kunnen passen. Een groot aantal teams moet daar dan mee instemmen, waardoor het niet zomaar genoeg is als alleen wij iets zouden willen doen."

Wat gaat er gebeuren in 2026?

Tombazis stelt dat de vuile lucht volgend jaar een minder groot probleem zal zijn: "We geloven dat het qua outwash beter zal zijn, al moeten we dat gesprek over twee jaar eigenlijk nog eens voeren! Dan kunnen we pas zeggen of het deze keer echt oké is en of we allemaal nog kunnen lachen."

Posts: 2.747

Maar wat wilde de FIA dan aanpassen? Heb het stuk gelezen, maar het is zo vaag. De vuile lucht verminderen, dat is het enige wat ik gelezen heb. Maar hoe? Echt een stuk wat in elkaar geflanst is zonder verdere informatie te geven.

  • 2
  • 15 dec 2025 - 10:52
  • John6

    Posts: 11.397

    Laten we volgende maand maar de eerste berichten afwachten wat we horen over een besloten testsessie in Barcelona (26-30 januari)

    Daarna kunnen wij het als het goed is ook volgen de twee sessies in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari).

    Ik wil niet gelijk negatief zijn over die auto's van 2026 voordat we er nog niet 1 hebben zien rijden.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 10:32
    • Need5Speed

      Posts: 3.360

      Het wordt hier inderdaad niet benoemd, maar de FIA wilde alle auto's voorzien van een grote luchtverfrisser.
      De teams konden het echter niet eens worden welk geurtje die zou moeten verspreiden, vandaar.

      • + 1
      • 15 dec 2025 - 11:18
  • da_bartman

    Posts: 6.329

    Toen in 2022 het huidige concept werd geintroduceerd, werkte het eigenlijk best wel aardig. We zagen bv duels tussen Verstappen en Lecerc die in de voorgaande jaren niet mogelijk waren geweest. Wat ik zo raar vind is dat je zo'n reglement niet echt onderhoudt. Als er Teams met vleugeltjes en flapjes komen die veel vuile lucht voor de achterligger veroorzaken, keur die dan meteen af. Nu krijgen we weer nieuwe auto's en misschien kunnen de auto's elkaar beter volgen en inhalen, maar de team kunnen dat in een paar maanden alweer tenietdoen als je ze hun gang maar laat gaan.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 10:54
  • Pietje Bell

    Posts: 32.432

    Welke FIA wijziging hebben de teams nu tegengehouden?

    Zal wel aan mij liggen maar ik zie dat nergens in het artikel.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 12:19

