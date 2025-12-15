De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de sport, en men hoopt dat inhalen hierdoor een stuk makkelijker wordt. Met de auto's waarmee dit jaar werd gereden, was dat niet altijd even makkelijk. Volgens Nikolas Tombazis wilde de FIA de regels wel aanpassen, maar hielden de F1-teams dat tegen.

Er wordt al geruime tijd reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe regels die vanaf volgend jaar gaan gelden in de Formule 1. Niet alleen de aerodynamische regels gaan op de schop, ook de motorregels worden volledig aangepast. Men hoopt dat dit voor meer spektakel zorgt, en vooral voor meer inhaalacties. In de afgelopen jaren was het voor de coureurs simpelweg te lastig om elkaar te volgen, en dat deed het spektakel geen goed.

De coureurs hadden veel last van de vuile lucht, wat er dus voor zorgde dat ze elkaar niet konden volgen. Het resulteerde in een aantal saaie races, en daardoor ontstond er kritiek. Niet alleen de coureurs waren ontevreden, ook de fans waren niet happy.

Wat wilde de FIA doen?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis kreeg in gesprek met Motorsport.com de vraag of ze hebben overwogen de regels aan te passen om de problemen op te lossen: "Ik moet ten eerste zeggen dat de genoemde problemen niet iets nieuws van vandaag zijn. Dat was twee jaar geleden ook al zo. Waarom hebben we de regels dan niet aangepast? Nou, dat hebben we wel geprobeerd, maar daar was niet genoeg steun voor van de teams."

"Je hebt een bepaalde governance nodig om de regels tijdens een reglementscyclus aan te kunnen passen. Een groot aantal teams moet daar dan mee instemmen, waardoor het niet zomaar genoeg is als alleen wij iets zouden willen doen."

Wat gaat er gebeuren in 2026?

Tombazis stelt dat de vuile lucht volgend jaar een minder groot probleem zal zijn: "We geloven dat het qua outwash beter zal zijn, al moeten we dat gesprek over twee jaar eigenlijk nog eens voeren! Dan kunnen we pas zeggen of het deze keer echt oké is en of we allemaal nog kunnen lachen."