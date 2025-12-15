Oscar Piastri is van mening dat je niet perse titels nodig hebt in de opstapklasse en dat Max Verstappen daar het perfecte voorbeeld van is. De Nederlander ontving al op minderjarige leeftijd een contract bij Toro Rosso en heeft nooit in de Formule 2 of 3 gereden.

De Nederlander is toch viervoudig wereldkampioen en op twee punten na geen vijfvoudig wereldkampioen. Piastri heeft nog geen wereldkampioenschap gewonnen, maar wist in zijn derde seizoen al wel een top drie finish te behalen.

Het is vergelijkbaar met juniorenklassen

Tegenover de internationale media vertelt Piastri: "Er zijn overeenkomsten, denk ik. De emoties die je voelt zijn nagenoeg hetzelfde. Wat er anders is aan de Formule 1, is denk ik de lengte. Het langste seizoen in de opstapklassen dat ik heb meegemaakt, duurde tien wedstrijden. Dit kampioenschap was bijna tweeënhalf keer zo lang."

Kampioenschappen in de opstapklasses zijn niet bepaald noodzakelijk volgend Piastri: "Natuurlijk wil je de titels winnen, maar je bent daar vooral om aan te tonen waarom je een kans verdient in de Formule 1."

"De afgelopen jaren hebben we gezien dat je niet per se kampioenschappen hoeft te winnen om je capaciteiten voor de Formule 1 te tonen, Max is daar waarschijnlijk het perfecte voorbeeld van. Wanneer je echter in de Formule 1 terecht komt, is er niets belangrijker dan kampioen worden. Dat is dus verschillend, maar er zijn ook zeker overeenkomsten", aldus de Australische McLaren-coureur.

Piastri maakte kans op zijn eerste wereldkampioenschap

Oscar Piastri heeft het grootste gedeelte van het kampioenschap van 2025 op de eerste positie gelegen en werd in Mexico voorbijgestoken door teamgenoot Lando Norris. Pas in Qatar eindigde Piastri op de derde positie van het wereldkampioenschap, dus hij had enorm veel pech. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs en dus de nummer een en drie was maar dertien punten.