user icon
icon

Verstappen inspireert Piastri: "Titels zijn niet alles"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen inspireert Piastri: "Titels zijn niet alles"

Oscar Piastri is van mening dat je niet perse titels nodig hebt in de opstapklasse en dat Max Verstappen daar het perfecte voorbeeld van is. De Nederlander ontving al op minderjarige leeftijd een contract bij Toro Rosso en heeft nooit in de Formule 2 of 3 gereden. 

De Nederlander is toch viervoudig wereldkampioen en op twee punten na geen vijfvoudig wereldkampioen. Piastri heeft nog geen wereldkampioenschap gewonnen, maar wist in zijn derde seizoen al wel een top drie finish te behalen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Het is vergelijkbaar met juniorenklassen

Tegenover de internationale media vertelt Piastri: "Er zijn overeenkomsten, denk ik. De emoties die je voelt zijn nagenoeg hetzelfde. Wat er anders is aan de Formule 1, is denk ik de lengte. Het langste seizoen in de opstapklassen dat ik heb meegemaakt, duurde tien wedstrijden. Dit kampioenschap was bijna tweeënhalf keer zo lang."

Kampioenschappen in de opstapklasses zijn niet bepaald noodzakelijk volgend Piastri: "Natuurlijk wil je de titels winnen, maar je bent daar vooral om aan te tonen waarom je een kans verdient in de Formule 1."

"De afgelopen jaren hebben we gezien dat je niet per se kampioenschappen hoeft te winnen om je capaciteiten voor de Formule 1 te tonen, Max is daar waarschijnlijk het perfecte voorbeeld van. Wanneer je echter in de Formule 1 terecht komt, is er niets belangrijker dan kampioen worden. Dat is dus verschillend, maar er zijn ook zeker overeenkomsten", aldus de Australische McLaren-coureur.

Piastri maakte kans op zijn eerste wereldkampioenschap

Oscar Piastri heeft het grootste gedeelte van het kampioenschap van 2025 op de eerste positie gelegen en werd in Mexico voorbijgestoken door teamgenoot Lando Norris. Pas in Qatar eindigde Piastri op de derde positie van het wereldkampioenschap, dus hij had enorm veel pech. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs en dus de nummer een en drie was maar dertien punten. 

F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×