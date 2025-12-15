user icon
Piastri schrijft geschiedenis en pakt pijnlijk F1-record

Piastri schrijft geschiedenis en pakt pijnlijk F1-record

Oscar Piastri heeft een seizoen met twee gezichten achter de rug. De Australiër kende een ijzersterke eerste seizoenshelft, maar verspeelde in de laatste fase van het jaar zijn voorsprong. Het levert de McLaren-coureur een pijnlijk Formule 1-record op, waar hij waarschijnlijk snel van af wil.

Piastri gold lange tijd als de topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Hij vocht in de eerste helft van het seizoen een tweestrijd uit met zijn teamgenoot Lando Norris, en hij leek lange tijd de overhand te hebben. Na zijn pijnlijke thuisrace in Melbourne zette hij de weg omhoog in, en dat zorgde ervoor dat hij in Jeddah de leiding in het wereldkampioenschap overnam van Norris.

Hoe verliep het seizoen?

Piastri bleef scoren, en bouwde een flinke voorsprong uit op Norris. Vrijwel het hele jaar stond hij aan de leiding van het wereldkampioenschap, en er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Na de zomerstop raakte Piastri hopeloos uit vorm, en zag hij niet alleen Norris, maar ook Max Verstappen inlopen. Terwijl zijn concurrenten bleven scoren, ging Piastri steeds vaker de mist in.

De Australische coureur verloor in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap aan Norris, en de Brit gaf deze positie niet meer uit handen. In de laatste races van het seizoen wist Verstappen hem ook nog in te halen, waardoor Piastri het seizoen afsloot op de derde plaats.

Record van Reutemann

Piastri heeft dit seizoen in totaal vijftien raceweekenden het wereldkampioenschap aangevoerd. Deze prestatie levert hem nu een pijnlijk record op, want hij is de Formule 1-coureur die de meeste races het wereldkampioenschap heeft aangevoerd, zonder wereldkampioen te worden. Piastri heeft dit 'record' overgenomen van de Argentijn Carlos Reutemann.

Reutemann voerde in 1977 en 1978 één race het kampioenschap aan, en ging in 1981 elf races aan de leiding. Hij wordt echter geen wereldkampioen, want hij verloor de strijd van Nelson Piquet. Piastri heeft dit record nu van hem afgepakt, maar hij kan hem ook weer gaan teruggeven. Als Piastri in de komende jaren wereldkampioen wordt, dan verdwijnt hij uit dit rijtje.

Verstoppen

Posts: 2.101

Ja, je kunt overal wel de raarste records voor bedenken…

  • 1
  • 15 dec 2025 - 10:13
  Verstoppen

    Posts: 2.101

    Ja, je kunt overal wel de raarste records voor bedenken…

    • + 1
    • 15 dec 2025 - 10:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.055

    Foto: Oscar doet mee met die leuke kerstfilm Home Alone?

    • + 1
    15 dec 2025 - 11:01

