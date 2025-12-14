Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij Red Bull aan. De Oostenrijkse teamadviseur heeft besloten om met pensioen te gaan, en het lijkt er niet op dat hij gaat terugkeren in de paddock. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt Marko met een zeer duidelijk antwoord.

Marko liet na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi al doorschemeren dat zijn toekomst bij Red Bull in de Formule 1 niet zeker was. Op de maandag na de race lekte uit dat Marko en Red Bull uit elkaar zouden gaan, en de Oostenrijkse renstal bevestigde dit nieuws op de dinsdag. Er werd gesuggereerd dat Red Bull Marko richting de uitgang had geduwd, maar volgens de Oostenrijker klopte daar niets van.

Marko stelde dat hij zelf heeft besloten om te stoppen, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. De afzwaaiend teamadviseur was sinds 2005 betrokken bij het team, en wordt gezien als de ontdekker van onder meer Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de afgelopen jaren gold hij als een vertrouweling van de Verstappens, en dat zorgde ervoor dat ze hem altijd bleven steunen.

Komt Marko nog terug?

Marko gaat weg op een opvallend moment, want 2026 wordt zeer belangrijk voor Red Bull. Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport, en Red Bull gaat samen met Ford een eigen krachtbron maken. Als Marko in een interview met OE24 wordt gevraagd of hij bereid zou zijn om terug te keren als Red Bull dat vraagt, reageert hij duidelijk: "Wat zou dat voor nut hebben?"

Wat als het motorproject faalt?

Als er dan wordt gesteld dat als Red Bulls motorproject faalt, Marko met zijn contacten Honda mogelijk kan laten terugkeren. Daar moet de Oostenrijker een beetje om lachen: "Nee, nee. Hoewel dit zeker een risico met zich meebrengt, moet je je eigen motor wel aan de praat krijgen. De mensen die daar nu aan werken, die krijgen dat wel voor elkaar."