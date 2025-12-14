user icon
icon

Marko geeft duidelijkheid over toekomstige Red Bull-comeback

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko geeft duidelijkheid over toekomstige Red Bull-comeback

Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij Red Bull aan. De Oostenrijkse teamadviseur heeft besloten om met pensioen te gaan, en het lijkt er niet op dat hij gaat terugkeren in de paddock. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt Marko met een zeer duidelijk antwoord.

Marko liet na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi al doorschemeren dat zijn toekomst bij Red Bull in de Formule 1 niet zeker was. Op de maandag na de race lekte uit dat Marko en Red Bull uit elkaar zouden gaan, en de Oostenrijkse renstal bevestigde dit nieuws op de dinsdag. Er werd gesuggereerd dat Red Bull Marko richting de uitgang had geduwd, maar volgens de Oostenrijker klopte daar niets van.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

Marko stelde dat hij zelf heeft besloten om te stoppen, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. De afzwaaiend teamadviseur was sinds 2005 betrokken bij het team, en wordt gezien als de ontdekker van onder meer Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de afgelopen jaren gold hij als een vertrouweling van de Verstappens, en dat zorgde ervoor dat ze hem altijd bleven steunen.

Komt Marko nog terug?

Marko gaat weg op een opvallend moment, want 2026 wordt zeer belangrijk voor Red Bull. Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport, en Red Bull gaat samen met Ford een eigen krachtbron maken. Als Marko in een interview met OE24 wordt gevraagd of hij bereid zou zijn om terug te keren als Red Bull dat vraagt, reageert hij duidelijk: "Wat zou dat voor nut hebben?"

Wat als het motorproject faalt?

Als er dan wordt gesteld dat als Red Bulls motorproject faalt, Marko met zijn contacten Honda mogelijk kan laten terugkeren. Daar moet de Oostenrijker een beetje om lachen: "Nee, nee. Hoewel dit zeker een risico met zich meebrengt, moet je je eigen motor wel aan de praat krijgen. De mensen die daar nu aan werken, die krijgen dat wel voor elkaar."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.052

Nou, op 'n comeback van ouwvriend Helmut hoeven we niet rekenen natuurlijk, maar het zou wel fijn zijn als hij af en toe toch zijn neus laat zien tijdens wat races links en rechts.

In het geval van Helmut is het niet "uit het oog uit het hart".

  • 1
  • 14 dec 2025 - 16:53
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.052

    Nou, op 'n comeback van ouwvriend Helmut hoeven we niet rekenen natuurlijk, maar het zou wel fijn zijn als hij af en toe toch zijn neus laat zien tijdens wat races links en rechts.

    In het geval van Helmut is het niet "uit het oog uit het hart".

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 16:53
  • AUDI_F1

    Posts: 3.464

    RBR PT heeft enkele jaren meerdere specialisten van Mercedes overgenomen, dus met de PU zal het wel goed komen. Alleen omdat 50% uit electrisch moet komen, is de E-motor veel belangrijker. En daarbij is het zo dat niemand weet hoe de ander ervoor staat. Dr. Helmut Marko gaat lekker met pensioen en op de maandag na de race gewoon even lekker met Verstappen bellen en bij babbelen.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 22:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×