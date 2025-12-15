Max Verstappen vocht dit jaar een fel titelduel uit met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden, maar hij was wel heel erg tevreden met zijn seizoen. Een opvallend sneertje richting McLaren wil hij echter nog steeds niet terugnemen.

Verstappen begon dit jaar op een moeizame wijze aan het seizoen. Hij worstelde met zijn auto, maar wist wel de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna te winnen. Daarna zakten zijn prestaties in, en dat kwam mede door de wispelturige Red Bull-bolide. Verstappen keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, maar dat hield hem niet tegen.

Verstappen begon goed aan de tweede seizoenshelft met een podiumplaats in zijn thuisland, en in alle races daarna mocht hij ook het ereschavot betreden. Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij vocht tot en met de laatste ronde mee om de titel, maar kwam uiteindelijk twee puntjes te kort.

Politieke spelletjes

Tijdens het seizoen werd Verstappen geconfronteerd met veel verschillende uitdagingen. In een interview met Formule 1 Magazine werd hij gevraagd naar politieke en mentale spelletjes, maar daar haalt hij zijn schouders over op: "Er is heel veel politiek. Maar ik heb dat niet nodig."

Hoe kijkt Verstappen terug op zijn uitspraken?

Verstappen speelt zelf ook mentale spelletjes. Begin dit jaar stelde hij na zijn zege in Japan dat hij met een McLaren al in Tokio zou zijn. Bij de Britse renstal vonden ze dat niet leuk, maar Verstappen wil het maanden later niet terugnemen: "Haha, maar dat is gewoon een feit! Dat is niet om te prikken. Ook niet bewust onbewust. Het is gewoon een feit. En daar hoeft niemand het mee eens te zijn, maar zo denk ik erover. Dat is mijn mening. Sommigen zullen het niet fijn vinden om te horen, maar dat is uiteindelijk ook niet mijn probleem."

"Ik zeg het niet om iemand uit de tent te lokken of te provoceren, maar als mij iets wordt gevraagd, dan geef ik meestal gewoon antwoord. En ja, het is een feit."