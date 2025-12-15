user icon
Verstappen weigert uitspraken over McLaren terug te nemen

Max Verstappen vocht dit jaar een fel titelduel uit met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden, maar hij was wel heel erg tevreden met zijn seizoen. Een opvallend sneertje richting McLaren wil hij echter nog steeds niet terugnemen.

Verstappen begon dit jaar op een moeizame wijze aan het seizoen. Hij worstelde met zijn auto, maar wist wel de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna te winnen. Daarna zakten zijn prestaties in, en dat kwam mede door de wispelturige Red Bull-bolide. Verstappen keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, maar dat hield hem niet tegen.

Verstappen begon goed aan de tweede seizoenshelft met een podiumplaats in zijn thuisland, en in alle races daarna mocht hij ook het ereschavot betreden. Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij vocht tot en met de laatste ronde mee om de titel, maar kwam uiteindelijk twee puntjes te kort. 

Politieke spelletjes

Tijdens het seizoen werd Verstappen geconfronteerd met veel verschillende uitdagingen. In een interview met Formule 1 Magazine werd hij gevraagd naar politieke en mentale spelletjes, maar daar haalt hij zijn schouders over op: "Er is heel veel politiek. Maar ik heb dat niet nodig."

Hoe kijkt Verstappen terug op zijn uitspraken?

Verstappen speelt zelf ook mentale spelletjes. Begin dit jaar stelde hij na zijn zege in Japan dat hij met een McLaren al in Tokio zou zijn. Bij de Britse renstal vonden ze dat niet leuk, maar Verstappen wil het maanden later niet terugnemen: "Haha, maar dat is gewoon een feit! Dat is niet om te prikken. Ook niet bewust onbewust. Het is gewoon een feit. En daar hoeft niemand het mee eens te zijn, maar zo denk ik erover. Dat is mijn mening. Sommigen zullen het niet fijn vinden om te horen, maar dat is uiteindelijk ook niet mijn probleem."

"Ik zeg het niet om iemand uit de tent te lokken of te provoceren, maar als mij iets wordt gevraagd, dan geef ik meestal gewoon antwoord. En ja, het is een feit."

HermanInDeZon

Posts: 451

Je bent een pupil van Helmut of je bent het niet ;)

  • 1
  • 15 dec 2025 - 09:01
Max Verstappen Red Bull Racing McLaren

Reacties (3)

  • HermanInDeZon

    Posts: 451

    Je bent een pupil van Helmut of je bent het niet ;)

    • + 1
    • 15 dec 2025 - 09:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.123

      Of je bent Max Verstappen die altijd zichzelf is...

      • + 1
      • 15 dec 2025 - 09:07
  • Politik

    Posts: 9.584

    Wat is het nou Max. Een feit of een mening?
    Of verkeerd vertaald?

    Hoe dan ook, Verstappen is de beste coureur van deze generatie. Laat daar geen misverstand over bestaan.
    Maar zijn exclusieve rol bij RB helpt natuurlijk ook enorm mee.

    Al.jaren middenmoot coureurs als teamgenoot. Moeten als het nodig is gewoon als testcoureur werken tijdens een race.
    Verstappen krijgt altijd als eerste de beste updates.
    En als hij een keer achterin het veld moet starten, hoeft hij er sowieso altijd vier minder in te halen, omdat zn teamgenoot, beide Racing Bulls en Alonso altijd als slaafjes aan de kant gaan.

    Ben er van overtuigd dat Norris met een teamgenoot als Tsunoda een race of 6 meer gewonnen had en ergens in september al WDC was geweest.

    Dus de dingen graag wel in perspectief blijven zien Max!

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 09:19

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

