VT1: Hamilton en Bottas ver voor Verstappen en Sainz

Het Formule 1-seizoen 2020 is vanochtend om 11:00 uur dan eindelijk van start gegaan met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op het normaal zo druk bezochte circuit in Spielberg werd de eerste training voor lege tribunes verreden en in die training leek er bovenaan de tijdenlijst weinig veranderd in de meer dan 200 dagen sinds de laatste race in Abu Dhabi. Lewis Hamilton was namelijk als vanouds de snelste, gevolgd door teamgenoot Bottas op ruim drie tienden. De derde plek is voor Max Verstappen op zes tienden.

Het team van McLaren maakte indruk met plek 4 en 6 voor Sainz en Norris. De twee coureurs waren ook meteen naar buiten gereden toen het groene licht kwam om 11 uur. Ook Renault en Racing Point maakten in het begin indruk, maar toen Mercedes ervoor ging zitten stond er geen maat op het Duitse team, dat tevens gebruik maakte van het DAS-systeem.

Perez eindigde op P5 en Albon op P7. Daarachter volgden Ricciardo, Magnussen en Leclerc. Ferrari kende geen al te beste training, datzelfde kan gezegd worden van Romain Grosjean die vermoedelijk remproblemen kende en geen tijd kon neerzetten.

Om 15:00 uur is de tweede training voor de Grand Prix van Oostenrijk.