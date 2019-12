Kwalificatie: Hamilton pakt pole in Abu Dhabi, tweede startpositie Verstappen

Lewis Hamilton heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De regerend wereldkampioen reed een 1:34.779 en was daarmee sneller dan Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Q1 – Verstappen begint overtuigend aan kwalificatie

Zoals gebruikelijk draaide het in het eerste deel van de kwalificatie om plaatsing voor Q2. Verstappen deed dat overtuigend: de Red Bull-coureur reed in zijn eerste en enige getimede ronde een 1:36.390 en dat was uiteindelijk goed voor de vierde positie. Met een 1:35.851 was Hamilton overtuigend de snelste, voor Alexander Albon en Valtteri Bottas.

Voor vijf coureurs moest het doek vallen na Q1 en eigenlijk stonden daar niet heel verrassende namen. Ondanks een sterke vrijdag kwam Romain Grosjean niet verder dan de zestiende positie. Daarmee hield hij alleen Alfa Romeo-coureurs Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen én Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica achter zich.

Q2 – Mercedes, Red Bull en Leclerc kiezen voor mediums

Plaatsing voor Q3 is wat er centraal stond voor de coureurs in het tweede deel van de kwalificatie en ook wordt voor deze coureurs bepaald op welke compound ze de race moeten starten. Mercedes en Red Bull zetten meteen vol in op de mediums, maar Ferrari liet haar coureurs eerst op softs naar buiten gaan. In de tweede stint ging Leclerc alsnog op mediums de baan op en hij reed met 1:35.543 ook de snelste tijd.

Ook Hamilton, Bottas, Verstappen en Albon plaatsten zich op de gele mediums voor Q3, terwijl Sebastian Vettel dat deed op softs. Dat kan niet gezegd worden van Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Daniil Kvyat en Kevin Magnussen: hun zaterdag kwam na afloop van Q2 tot een einde.

Q3 - Eerste pole voor Hamilton sinds Duitsland

De pole position werd natuurlijk pas in het derde deel van de kwalificatie verdeeld en Hamilton maakte meteen duidelijk dat hij voor het eerst sinds Duitsland op pole wilde staan. De Brit reed in zijn eerste run al een 1:34.8 en die verbeterde hij in run 2 naar een 1:34.779. Dat was inderdaad voldoende voor pole position 88 van zijn carrière.

Bottas zorgde ervoor dat Mercedes op 1 en 2 eindigde in de kwalificatie, terwijl Verstappen door de gridstraf van de Fin vanaf P3 doorschuift naar de tweede startpositie. Leclerc en Vettel eindigden de kwalificatie op de vierde en vijfde positie, voor Alexander Albon, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg.