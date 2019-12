VT1: Bottas begint als snelste in Abu Dhabi, Verstappen tweede

Valtteri Bottas is het laatste Grand Prix-weekend van 2019 op de best mogelijke manier begonnen. De Fin was op overtuigende wijze de snelste in de eerste vrije training, voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Om 10.00 uur Nederlandse tijd begonnen de Formule 1-coureurs aan hun laatste vrijdag van het seizoen 2019. De eerste vrije training is qua omstandigheden een van de twee sessies die niet representatief is voor de omstandigheden tijdens de race, want de race is natuurlijk een van de wedstrijden die in de schemering wordt verreden. Tijdens VT1 was er echter een stralende zon te zien, met temperaturen rond de 26 graden Celsius.

In de openingsfase van de training kwamen alle coureurs snel de baan op voor een installatieronde, waarna Charles Leclerc de eerste was die een tijd op de klokken zette. Zijn tijd van boven de 1 minuut en 40 seconden werd echter al snel verbroken door het duo van Mercedes. Eerst dook Bottas als eerste onder de 1 minuut en 38 seconden, waarna Hamilton op zijn beurt op softs ook de koppositie pakte.

Bottas met afstand de snelste

Na zo’n 40 minuten kwamen de coureurs massaal weer naar de pits om hun eerste setje banden af te staan en na een korte pauze vatte Bottas de koe bij de hoorns. Hij kwam op een setje mediums naar buiten en dook daarmee fors onder de tijd van Hamilton. De Mercedes-coureur reed een 1:36.957 en die tijd bleef in het restant van de eerste oefensessie voor de concurrentie onbereikbaar.

Verstappen kwam uiteindelijk nog het dichtste bij Bottas in de buurt, maar desondanks bleek het verschil groot. De Red Bull-coureur gaf op de zachte banden een halve seconde toe op de nummer 1. Hamilton moest het uiteindelijk doen met de derde positie, terwijl Alexander Albon op 1,1 seconde van Bottas de vierde tijd reed.

Tegenvallend Ferrari, problemen voor Ricciardo

Ferrari viel tegen tijdens de eerste vrije training. Sebastian Vettel gaf bijna twee seconden toe en was de nummer 5, terwijl hij tegen het eind van de training ook nog crashte. Teamgenoot Leclerc moest ook Romain Grosjean nog voor laten gaan en was dus zevende, gevolgd door Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Nico Hülkenberg op de tiende positie.

Ook Daniel Ricciardo bleef niet gevrijwaard van pech. De krachtbron van de Renault van de Australiër gaf met de nodige vlammen en rook de geest. Gelukkig voor Ricciardo betrof het een motor die al langere tijd in de Renault ligt en die voor de zaterdag al vervangen zou worden.