Kwalificatie: Bottas pakt pole in Verenigde Staten, Verstappen derde

Valtteri Bottas heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureur van Mercedes was in het derde deel van de kwalificatie Sebastian Vettel en Max Verstappen met klein verschil te snel af.

Q1 – Verschillen bijzonder klein, Norris snelste

De verschillen tussen plaatsing voor Q2 en uitschakeling in Q1 waren bijzonder klein. De eerste zeventien coureurs zaten binnen ongeveer een seconde van elkaar en de belangrijkste slachtoffers daarvan werden de coureurs van Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen zaten aan de verkeerde kant van de schifting, wat ook geldt voor Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica, en Sergio Perez.

Verrassend genoeg was de snelste man van Q1 niet een coureur van de drie topteams. Lando Norris reed in zijn tweede getimede ronde een 1:33.353, waarmee hij een tiende sneller was dan Hamilton. Verstappen volgde op de derde plek, gevolgd door Pierre Gasly en Valtteri Bottas op de vijfde positie.

Q2 – Spanning blijft, Ferrari op medium naar P1 en P2

Zoals vaker het geval is in het tweede deel van de kwalificatie gingen de Mercedessen, Ferrari’s en Max Verstappen op pad op de mediums, zodat ze na plaatsing voor Q3 op die banden de race mogen aanvangen. Dat lukte ze alle vijf: Charles Leclerc ging naar een 1:32.760, waarmee hij nipt sneller was dan teamgenoot Vettel. Albon sloot op softs aan op de derde positie, voor Hamilton, Verstappen en Bottas.

In de middenmoot draaide het ook om plaatsing voor Q3 en wederom was het bijzonder spannend. De top 10 zat binnen een seconde en de vijf mannen die dat niet lukte, haalden Q3 niet. Dat waren Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lance Stroll en Romain Grosjean.

Q3 - Bottas met minimaal verschil naar pole

De spanning uit de eerste twee delen van de kwalificatie sloeg ook over naar de strijd om pole in Q3. Bottas toonde zich uiteindelijk de sterkste in de eerste run met een 1:32.029, waarmee hij Vettel twaalf duizendsten van een seconde voor wist te blijven. Ze wisten hun tijden niet meer te verbeteren in de tweede run, maar desondanks delen zij de eerste rij op zondag.

Verstappen verbeterde zich in de tweede run wel, maar strandde op 67 duizendsten op P3. De vierde startpositie is voor Charles Leclerc, die slechts iets meer dan een tiende toegaf. P5 en P6 zijn voor Hamilton en Albon. McLaren-coureurs Sainz en Norris delen de vierde startrij, terwijl Daniel Ricciardo Pierre Gasly voorbleef in de strijd om P9.