VT1: Verstappen is Vettel en Albon te snel af in eerste training

Max Verstappen is goed aan het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten begonnen door de snelste tijd te rijden tijdens de eerste vrije training. De Red Bull-coureur was Sebastian Vettel en teamgenoot Alexander Albon te snel af.

Bij de start van de eerste vrije training op het Circuit of the Americas was het ongebruikelijk koud met temperaturen van rond de 10 graden Celsius. Tevens was de eerste oefensessie een moment dat de teams de banden voor 2020 aan de tand konden voelen en dat zorgde ervoor dat het lang erg lastig was om de daadwerkelijke krachtsverhoudingen te zien te krijgen.

Dat begon anders te worden toen gedurende de training steeds meer coureurs overstapten op de reguliere banden voor dit weekend. Albon was de eerste die het tempo op begon te voeren door op mediums een 1:36.424 te rijden, die hij vervolgens verbeterde naar 1:35.743. Verstappen dook uiteindelijk in twee instanties onder die tijd door met een 1:35.546, nadat zijn eerste ronde nog geannuleerd werd vanwege het overschrijden van de track limits.

Verstappen en Red Bull beginnen sterk

Op de testbanden ging Albon vervolgens weer onder de tijd van zijn teamgenoot door, waarna Vettel met de zachte compound het tempo opvoerde naar 1:34.226. Dat was voor Red Bull Racing en de overige teams ook het teken om de mediums in te ruilen voor de softs. Verstappen ging op die compound het snelste, want hij noteerde een 1:34.057.

Aan het eind van de training was hij daarmee dus bijna twee tienden sneller dan Vettel, die op zijn beurt een kleine tiende marge had op Albon. Daarmee stond Red Bull aan het eind van de training dus op een mooie uitgangspositie voor de rest van het weekend. Pierre Gasly reed de vierde tijd, voor Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Kevin Magnussen op P10.

Problemen voor Latifi, Mercedes kiest ander programma

De sessie verliep niet voor iedereen probleemloos. Kort na de start van de sessie leek Charles Leclerc kortstondig met motorproblemen te kampen, maar dat leek mee te vallen in vergelijking met wat Nicholas Latifi overkwam. De versnellingsbak in zijn Williams schoot vanuit de zevende versnelling plotseling in de neutraal, waarna de Canadees de rest van de sessie niet meer in actie kwam. Carlos Sainz stond halverwege de training nog even achterstevoren door een spin.

Mercedes kende intussen op papier zeker geen sterke eerste vrije training, met Hamilton op de achtste positie en Valtteri Bottas op P17. Beide coureurs reden het grootste deel van de oefensessie op de testbanden voor 2020. Hamilton kwam in de slotfase nog op softs naar buiten en reed eigenlijk de vierde tijd, maar die ronde werd geschrapt vanwege track limits.