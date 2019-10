Het Formule 1-seizoen 2019 begint haar ontknoping te naderen. Er zijn nog slechts drie races te gaan, maar wat zeggen de statistieken na afloop van de Mexicaanse Grand Prix? Welke coureur heeft zijn teamgenoot onder de duim?

Statistieken Grand Prix van Mexico

Snelste tijd VT1 1:17.327 (Hamilton) Snelste tijd VT2 1:16.607 (Vettel) Snelste tijd VT3 1:16.145 (Leclerc) Snelste tijd Q1 1:15.949 (Verstappen) Snelste tijd Q2 1:15.721 (Hamilton) Snelste tijd Q3 1:14.758 (Verstappen) Snelste raceronde 1:19.232 (Leclerc) Podium Hamilton - Vettel - Bottas Leiders Ronde 1 - 14: Leclerc

Ronde 15 - 37: Vettel

Ronde 38 - 43: Leclerc

Ronde 44 - 71: Hamilton Safety car-fases 0 VSC-fases 1 (ronde 1-3)

Pole positions per coureur 2019

Charles Leclerc is na de Mexicaanse Grand Prix bijna zeker van de award voor meeste pole positions. De Monegask erfde zijn zevende pole van 2019 door een gridstraf voor Max Verstappen, die hierdoor zijn tweede pole door de vingers zag glippen. Leclerc heeft een voorsprong van drie poles op beide Mercedes-coureurs en hij zal dit klassementje winnen Lewis Hamilton of Valtteri Bottas niet in alle drie resterende races de pole pakt.

Charles Leclerc 7 Lewis Hamilton 4 Valtteri Bottas 4 Sebastian Vettel 2 Max Verstappen 1

Zeges per coureur in 2019

Hamilton is nog niet verzekerd van de titel in 2019, maar het staat wel vast dat hij het jaar zal afsluiten met de meeste overwinningen. Momenteel staat hij op tien en als hij een van de resterende races nog wint, heeft hij in zijn eentje meer gewonnen dan de rest van de coureurs bij elkaar.

Lewis Hamilton 10 Valtteri Bottas 3 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 2 Sebastian Vettel 1

Podiumplaatsen per coureur in 2019

Hamilton staat ook bovenaan in het klassement met de meeste podiumplaatsen in 2019: liefst vijftien keer stond hij op het ereschavot. Teamgenoot Bottas blijft niet ver achter met veertien podiumplaatsen, terwijl beide Ferrari-coureurs negen keer op het podium stonden. Daarbij is Vettel bezig met een inhaalslag ten opzichte van Leclerc, door in de laatste races op het podium te staan.

Lewis Hamilton 15 Valtteri Bottas 14 Charles Leclerc 9 Sebastian Vettel 9 Max Verstappen 6 Daniil Kvyat 1

Kwalificatieduels

De meeste kwalificatieduels van het seizoen 2019 zijn al beslist. Alleen bij McLaren en Scuderia Toro Rosso kunnen de coureurs onderling nog strijden om de honneurs voor het winnen van deze strijd. Bij McLaren staat het 9-9 tussen Lando Norris en Carlos Sainz, bij Toro Rosso is de stand 4-2 tussen Pierre Gasly en Daniil Kvyat. Bij Williams zal George Russell proberen om zijn ongeslagen status ten opzichte van Robert Kubica proberen vast te houden.

Team Coureurs Tussenstand Mercedes Hamilton - Bottas 12 - 6 Ferrari Leclerc - Vettel 11 - 7 Red Bull Racing Verstappen - Gasly 11 - 1 Verstappen - Albon 5 - 1 McLaren Sainz - Norris 9 - 9 Renault Ricciardo - Hülkenberg 12 - 6 Haas F1 Magnussen - Grosjean 11 - 7 Alfa Romeo Raikkonen - Giovinazzi 11 - 7 Scuderia Toro Rosso Albon - Kvyat 6 - 6 Gasly - Kvyat 4 - 2 Racing Point Perez - Stroll 16 - 2 Williams Russell - Kubica 18 - 0

Gescoorde punten versus teamgenoot

De teamduels qua gescoorde punten zijn eigenlijk nog nergens officieel beslist, hoewel een aantal verschillen op het oog onoverbrugbaar zijn. Zo lijkt Hamilton de volgende race in de VS al zijn duel met Bottas te gaan winnen, terwijl het verschil tussen Sainz en Norris dermate groot is dat de strijd wel ongeveer gestreden is. Opvallend is dat Verstappen op achterstand staat in zijn strijd met Alexander Albon.