VT2: Vettel blijft Verstappen tiende voor in tweede oefensessie Mexico

Max Verstappen lijkt er goed voor te staan in Mexico. De coureur van Red Bull Racing reed in de tweede vrije training de tweede tijd, op ruim een tiende van snelste man Sebastian Vettel. Charles Leclerc was de nummer 3 van de sessie.

Om 14.00 uur lokale tijd (21.00 uur in Nederland) begonnen de coureurs aan hun tweede oefensessie in Mexico. In de eerste training was het nog bijzonder glad op het Autodromo Hermanos Rodriguez, wat leidde tot veel glijpartijen en uitstapjes. Dat was ook in de tweede vrije training ook het geval. Wederom bleek bocht 1 een echte scherprechter te zijn met een groot aantal coureurs die daar door het gras moesten.

Ook in de tweede vrije training waren de omstandigheden lastig voor de coureurs. Het bleek nog altijd lastig voor de coureurs te zijn om hun auto op het asfalt te houden. Dat gold ook voor de coureurs van de topteams: Leclerc spinde in de eerste bocht, terwijl Valtteri Bottas dat bij het binnenrijden van het stadion deed. Alexander Albon maakte het iets bonter door in bocht 7 te crashen en een rode vlag te veroorzaken.

Daarna gingen de coureur op pad om een aantal snelle ronden te rijden. Voor de rode vlag was Vettel op mediums al de snelste van iedereen geweest en op de zachtste bandencompound deed hij er nog een schepje bovenop. De Duitser verbeterde zijn tijd naar een 1:16.607, waarmee hij uiteindelijk een tiende sneller zou blijken dan Verstappen, die zowel op mediums als softs het tempo goed leek te kunnen volgen.

Achter Vettel en Verstappen sloot Leclerc op vier tienden aan op de derde positie, op enige afstand gevolgd door de Mercedessen van Bottas en Lewis Hamilton. Toro Rosso zat er goed bij met Daniil Kvyat en Pierre Gasly op P6 en P7, gevolgd door Carlos Sainz op de achtste positie. De top tien werd afgesloten door Nico Hülkenberg en Lando Norris.

Daarna gingen de coureurs op pad om zich te richten op racesimulaties, waarbij Red Bull door de crash van Albon dus slechts met een auto data kon verzamelen. Hierbij bleek dat de softs voor de race misschien niet de meest geschikte compound zijn. De slijtage van deze band lijkt hoog te zijn, wat voor de race niet een ideaal scenario is.