Grand Prix van Japan: Bottas overtuigend naar zege, Verstappen valt uit

Op overtuigende wijze heeft Valtteri Bottas de Grand Prix van Japan gewonnen. De Mercedes-coureur startte geweldig en bleef vervolgens Sebastian Vettel en Lewis Hamilton duidelijk voor.

Ferrari bezette de hele eerste rij op de startopstelling op Suzuka, maar het raakte de regie over de race al bij de start kwijt. Vettel wist ternauwernood een valse start te voorkomen, maar zag Bottas vanaf P3 wel meteen voorbijkomen. Ook Charles Leclerc kwam niet lekker van zijn plek: hij zag Verstappen langszij komen in de eerste bochten, waarna hij met onderstuur tegen de Nederlander aan gleed.

Verstappen viel door die botsing terug tot de laatste positie en uiteindelijk zou het indirect ook de oorzaak vormen voor zijn uitvalbeurt, want in ronde 14 parkeerde de Red Bull-coureur zijn auto definitief in de pits. Voor Leclerc betekende de schade aan zijn voorvleugel dat hij in ronde 3 al een pitstop moest maken, waarna voor hem een inhaalrace stond te wachten.

Bottas behoudt regie gedurende hele race

Bottas nam bij de start dus de leiding in handen en wist in de openingsfase meteen een gaatje te trekken richting Vettel, die op zijn beurt weer een klein gaatje had ten opzichte van Hamilton. Daarachter volgde Carlos Sainz op de vierde positie, terwijl Albon op hardhandige wijze naar P5 klom ten koste van Lando Norris, die meteen daarna de pits bezocht.

De eerste reguliere pitstop van de toppers kwam in ronde 16, toen Vettel zijn softs verruilde voor een setje nieuwe softs. Een goede poging tot een undercut zou het niet worden, want Bottas counterde door de volgende ronde zijn softs in te ruilen voor mediums. Hamilton bleef nog vier ronden langer buiten in de hoop dat hij de race zou kunnen uitrijden met een pitstop, terwijl Bottas en Vettel hoe dan ook een tweede stop zouden gaan maken.

Hamilton komt niet voorbij Vettel in slotfase

Vettel was ook de eerste die naar binnen kwam voor de tweede ronde pitstops. Dat deed hij in de 32ste ronde, waarbij hij zijn softs verruilde voor mediums. Vier ronden later volgde Bottas dat voorbeeld, waarbij hij de mediums verruilde voor softs. Daarmee leek de race gelopen, maar niets was minder waar: in ronde 42 kwam ook Hamilton nogmaals naar de pits.

Tot aan de finish volgde er nog een spannend gevecht tussen Vettel en Hamilton om de tweede positie. Hamilton kwam een aantal keren dichtbij, maar kon ondanks de achterblijvers nooit een echte aanval doen. Zodoende pakte Bottas zijn derde zege van 2019, voor Vettel en Hamilton. De Brit reed wel de snelste ronde van de race en zag Bottas zodoende maar negen punten inlopen.

Achter de podiumklanten scoorde Albon het beste resultaat uit zijn nog jonge Formule 1-carrière door vierde te worden, gevolgd door de wederom ijzersterke Carlos Sainz op P5. Leclerc knokte zich nog terug naar de zesde plaats, met de vanaf P16 opgeklommen Daniel Ricciardo uiteindelijk op de zevende plek. P8 was uiteindelijk voor Pierre Gasly, die in de voorlaatste ronde en botsing met Sergio Perez overleefde. Perez viel daardoor uit, waardoor Nico Hülkenberg en Lance Stroll naar de negende en tiende plek promoveerden.