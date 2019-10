VT1: Mercedes domineert op Suzuka, vijfde tijd voor Verstappen

Mercedes heeft een flinke tik uitgedeeld tijdens de eerste vrije training in Japan. Valtteri Bottas was de snelste en bleef samen met teamgenoot Lewis Hamilton de concurrentie bijna een seconde voor. Max Verstappen reed op 1,3 seconden de vijfde tijd.

De eerste oefensessie voor de Grand Prix van Japan was nog paar een paar seconden onderweg toen de eerste auto al stilviel. Carlos Sainz was net uit de pits vertrokken toen hij zijn McLaren voor de eerste bocht al aan de kant moest zetten. De problemen bleken uiteindelijk niet groot, want al snel kon de teruggeduwde bolide weer het asfalt op om de training te vervolgen.

Na de korte virtual safety car begonnen de coureurs aan hun voorbereidingen op het toch ietwat anders geworden weekend in Japan. Met de afgelasting van de derde vrije training werd er meer gereden dan normaal tijdens de eerste training. De eerste tijden werden gezet door het duo van Mercedes, waarbij Hamilton op de mediums drie keer de snelste tijd verbeterde: van 1:31.723 kwam hij uiteindelijk uit bij een 1:30.832.

Pas met zo’n half uur te gaan ging er iemand onder die tijd door: het was Sebastian Vettel, die op softs een 1:29.720 reed. Lang kon hij niet genieten van die klassering, want enkele minuten daarna doken beide Mercedes-coureurs weer onder de tijd van de Ferrari door. Eerst reed Hamilton een 1:28.807 op de softs, terwijl Bottas vervolgens de snelste tijd naar 1:28.731 bracht.

In de laatste twintig minuten bleken die tijden voor iedereen buiten bereik te blijven. Bottas is dus als de snelste man begonnen aan het weekend op Suzuka, op nog geen tiende gevolgd door teamgenoot Hamilton. Op een kleine seconde noteerde Vettel de derde tijd, terwijl Charles Leclerc op twee tienden van zijn teamgenoot de vierde tijd noteerde in de eerste sessie van het weekend.

Red Bull Racing lijkt op basis van de eerste training het derde team te worden in Japan. Op 1,3 seconden van Bottas was Verstappen de nummer 5 in de uitslag, terwijl Alexander Albon aansloot op de zesde positie. Ondanks problemen vroeg in de sessie was Sainz de ‘best of the rest’ op P7, met Sergio Perez en Lance Stroll op P8 en P9. De top tien werd afgesloten door Lando Norris.

De eerste training kende ook een Formule 1-debutant. Naoki Yamamoto kreeg van Scuderia Toro Rosso de kans om zich te bewijzen in zijn thuisland en de Japanner maakte een prima indruk. Hij was de meest productieve coureur van de training en bovendien maar een tiende van een seconde langzamer dan teamgenoot Daniil Kvyat, die een positie voor hem op de zestiende plek eindigde.