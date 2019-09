Kwalificatie: Leclerc pakt ook in Rusland pole position, Verstappen vierde

Charles Leclerc heeft zich in Rusland voor de vierde race op rij verzekerd van de pole position. De Ferrari-coureur was op overtuigende wijze sneller dan Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Max Verstappen start zondag vanaf P4.

Q1 – Albon crasht, Vettel snel

De eerste twee afvallers na Q1 waren nog voor het einde van de sessie bekend. Daniil Kvyat kon niet in actie komen, omdat de motor in zijn Toro Rosso gewisseld werd. De andere afvaller die al snel bekend werd, was Alexander Albon. De Red Bull-coureur crashte in een poging zijn tijd te verbeteren. Later in de sessie bleken Kimi Raikkonen, George Russell en Robert Kubica niet snel genoeg voor plaatsing voor Q2.

Sebastian Vettel reed uiteindelijk de snelste tijd van de sessie. Zijn 1:33.032 reed hij in de slotfase op softs, nadat hij in eerste instantie op mediums door wilde naar Q2. De rode vlag na de crash van Albon gooide wat dat betreft echter roet in het eten. Op softs was de Ferrari-coureur vervolgens sneller dan Hamilton, Verstappen, Bottas en Leclerc, die zijn snelste tijd wel op mediums reed.

Q2 – Mercedes kiest andere strategie voor zondag

Tijdens Q2 stond plaatsing voor het laatste kwalificatiedeel op het spel en plaatsing daarvoor betekent dat je start op de banden waarop je in Q2 reed. Mercedes koos daarbij voor een andere strategie dan Verstappen en de Ferrari’s door op de mediums naar buiten te gaan. Leclerc noteerde de snelste tijd met een 1:32.434, op een tiende gevolgd door Vettel en daarachter Verstappen. Hamilton en Bottas volgden op vier en vijf.

De strijd om de laatste plekjes in Q3 was wederom bijzonder spannend. De middenmoot zit dicht bij elkaar, waardoor Pierre Gasly met miniem verschil uit moest stappen na Q2. Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Lance Stroll waren ook te langzaam om zich te kunnen plaatsen voor de shootout van de tien snelste mannen.

Q3 - Toch weer Leclerc op pole position

Leclerc oogde de hele kwalificatie al sterk en in Q3 wist de Monegask dat dan ook waar te maken. De Ferrari-coureur was in de eerste run al de snelste van iedereen en in zijn tweede ronde dook hij nogmaals onder zijn snelste tijd. Met een 1:31.623 was Leclerc de enige die onder de 1 minuut 32 reed. Met een zeer sterke ronde wist Lewis Hamilton zich naar P2 te rijden, terwijl Vettel niet verder kwam dan P3.

Verstappen verbeterde zich in zijn laatste ronde nog naar de vierde positie, terwijl Bottas zijn laatste ronde afbrak en genoegen moest nemen met P5. Carlos Sainz werd op de zesde positie de beste van de rest, gevolgd door Nico Hülkenberg en Lando Norris. Romain Grosjean reed zich naar de negende positie, terwijl Daniel Ricciardo de top 10 afsluit.