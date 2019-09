VT1: Verstappen blijft Vettel nipt voor in eerste training op Singapore

Max Verstappen is op de best mogelijke manier aan het weekend in Singapore begonnen. De Red Bull-coureur reed de snelste tijd tijdens de eerste vrije training, waarmee hij Sebastian Vettel en Lewis Hamilton voor wist te blijven.

Zoals gebruikelijk werd de eerste oefensessie in Singapore nog onder daglicht verreden. Iin de openingsfase kwamen alle coureurs meteen even naar buiten voor een aantal installatieronden, waarbij tevens voor het eerst getest werd met de nieuwe onderdelen die de teams voor dit weekend meegenomen hebben.

Mercedes, Ferrari en Red Bull wisselend aan kop

Ferrari vatte de koe bij de horens als het aankomt op het neerzetten van een rondetijd. Charles Leclerc en Sebastian Vettel openden het bal op de mediums, maar lang konden ze niet genieten van hun plek bovenaan de tijdenlijst. Eerst kwam Verstappen op de softs er onderdoor, een voorbeeld dat Bottas en Hamilton even later volgden. Zodoende stond de regerend wereldkampioen na een halfuur bovenaan de tussenstand.

Al snel moest hij daarbij weer plaatsmaken voor Verstappen, die een 1:41.938 als snelste tijd noteerde. Hamilton dook daar op zijn beurt weer met zo’n halve seconde onderdoor, terwijl Bottas ook een duit in het zakje deed. Hij ging op hards naar een 1:41.336, waarna Hamilton ook op hards vier tienden onder die tijd door ging. Vettel besloot intussen op de softs naar buiten te gaan en hij reed daarbij een 1:40.426, maar dat was niet de snelste ronde van de sessie.

Problemen voor Bottas en Leclerc

Die werd door Verstappen gereden. De Nederlander ging op softs naar een 1:40.259, waarmee hij ruim een tiende sneller was dan Vettel. Hamilton en Bottas pakten de derde en vierde tijd, maar voor Bottas ging dat niet vanzelf. De Mercedes-coureur crashte met nog 20 minuten te gaan, waardoor zijn sessie vroegtijdig tot een einde kwam.

De vijfde tijd werd gereden door Alexander Albon, maar de Thai gaf wel 1,2 seconde toe op teamgenoot Verstappen. Nico Hülkenberg ging naar P6, voor Carlos Sainz, Lando Norris, Daniil Kvyat en Pierre Gasly op de tiende positie. Charles Leclerc, de winnaar in België en Italië, kwam tijdens VT1 niet verder dan de negentiende tijd. Hij reed slechts een beperkt aantal ronden, nadat zijn versnellingsbak de geest leek te geven in een van zijn snelle ronden.