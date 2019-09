VT3: Vettel blijft Verstappen, Bottas en Leclerc nipt voor in Italië

Sebastian Vettel heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Italiaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur reed een 1:20.294 en was daarmee 32 duizendsten sneller dan Max Verstappen. Valtteri Bottas en Charles Leclerc reden beiden de derde tijd.

De start van de laatste oefensessie op Monza werd met zo’n tien minuten uitgesteld. Door de angstaanjagende crash in de Formule 3-race eerder op de ochtend besloot de FIA dat de sausage kerb in de Parabolica niet veilig genoeg was. Tussen de F3-race en VT3 werd deze dan ook verwijderd, zodat verdere incidenten door de sausage kerb niet mogelijk zijn.

Wisselend programma voor teams

Daarna bleven er dus nog 50 minuten over waarin de teams en coureurs zich konden voorbereiden op de kwalificatie en race. Die tijd konden ze ook goed gebruiken, nadat de eerste vrije training in het water viel en er ook in de tweede vrije training af en toe wat buitjes was. Een aantal coureurs koos er daardoor voor om zich in de eerste fase van de training te richten op het rijden van langere runs met meer brandstof aan boord.

Ferrari trok zich daar echter niets van aan en begon meteen met de voorbereidingen op de kwalificatie. Vettel opende het bal door een 1:20.611 te rijden, maar Leclerc ging in zijn tweede ronde met een 1:20.452 onder die tijd door. Daarachter volgde Verstappen op de derde positie, voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Bottas en Alexander Albon. Op dat moment was het verschil tussen de derde en zesde positie slechts zo’n zeven honderdsten.

Ferrari, Red Bull en Mercedes aan elkaar gewaagd

In het laatste kwartier ging iedereen nog eens goed zitten voor een kwalificatie-simulatie. De Ferrari-coureurs kwamen op hun softs als eerste op het asfalt en daar waar het Leclerc niet echt lukte om zijn rondetijd te verbeteren, deed Vettel dat wel. Hij ging naar een 1:20.294, waarmee hij een fractie sneller was dan Verstappen. Bottas en Leclerc deelden op een tiende de derde positie, terwijl Daniel Ricciardo verrassend sterk de vijfde tijd reed.

Daarmee bleef de Renault-coureur Hamilton voor. Teamgenoot Nico Hülkenberg deed het met de zevende positie ook keurig, terwijl Albon de achtste tijd van de sessie reed. De top 10 werd voltooid door Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat tijdens een sessie waarin de verschillen over het algemeen klein waren. Zelfs nummer 14 Lando Norris zat binnen een seconde van de tijd van Vettel.