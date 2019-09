VT1: Leclerc op mediums snelste op opdrogende baan in Italië

Charles Leclerc heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix. Op een opdrogende baan was de Monegask van Ferrari sneller dan Carlos Sainz en Lando Norris. Max Verstappen reed de zevende tijd.

De omstandigheden voor de eerste vrije training op Monza waren verre van ideaal. Voorafgaand aan de training regende het behoorlijk door en aanvankelijk druppelde het ook tijdens de sessie even, maar naar mate de sessie vorderde, werd het steeds droger. Dat betekende echter niet dat het makkelijker werd voor de coureurs, want de hele sessie door werden er kleine en grote fouten gemaakt.

Raikkonen, Perez en Gasly veroorzaken rode vlaggen

Na zo’n 25 minuten begon een chaotische periode in de sessie. Kimi Raikkonen spinde bij het uitkomen van de Parabolica en eindigde na een spin in de bandenstapels, waardoor de wedstrijdleiding de rode vlag erbij moest pakken. Toen de Alfa Romeo van de Fin net opgeruimd was en de coureurs weer de baan op konden, kwam er wederom een rode vlag.

Deze keer was Sergio Perez de veroorzaker van de onderbreking. De coureur van Racing Point ging bij het uitkomen van de Variante Ascari niet voorzichtig genoeg op het gas, spinde en zette zijn bolide daardoor in de bandenstapels. Kort daarvoor was Carlos Sainz bij een vergelijkbaar moment nog met de schrik vrijgekomen, want hij kon na zijn spin gewoon verder rijden.

Ook daarna bleef het glibberen en glijden op Monza. Sebastian Vettel gleed meerdere keren van de baan in de eerste bocht, terwijl ook onder anderen Verstappen, Alexander Albon en Lando Norris daar af en toe van de baan schoten. Pierre Gasly spinde zelfs in de eerste bochtencombinatie, waarbij hij kortstondig vast kwam te staan op de kerbstones en daarmee een derde rode vlag veroorzaakte.

Pas in laatste minuten droog genoeg voor slicks

Intussen begonnen de rondetijden sneller en sneller te worden. Op intermediates ging Valtteri Bottas naar een 1:30.596, waarmee hij tot diep in de slotfase van de training de snelste was. In de laatste minuten bleek het toch droog genoeg om even op slicks het asfalt op te gaan. Daardoor duikelden de tijden verder naar beneden.

Leclerc noteerde uiteindelijk de snelste tijd: hij reed op mediums een 1:27.905, waarmee hij drie tienden van een seconde sneller was dan Sainz op de softs. Voor McLaren ziet de uitslag van VT1 er goed uit, want Norris posteerde zijn auto op de derde positie met een achterstand van een halve seconde op Leclerc. Lewis Hamilton reed de vierde tijd, gevolgd door Albon en Daniil Kvyat. Verstappen ging in zijn enige ronde op slicks naar P7, voor Vettel, Valtteri Bottas en Gasly.