Drie keer is scheepsrecht voor Charles Leclerc, Verstappen valt snel uit

Charles Leclerc heeft in zijn dertiende race voor Ferrari zijn eerste zege voor het roemruchte team uit Maranello gepakt. Nu de Monegask voor de derde keer van pole position mocht starten, lukte het Leclerc eindelijk om zijn eerste zege te behalen, al kwam Lewis Hamilton in de laatste ronden nog akelig dichtbij. De vijfvoudig wereldkampioen moest uiteindelijk echter genoegen nemen met P2, terwijl Valtteri Bottas beslag legde op de derde plek.

Race Verstappen klaar na een kilometer

Bij de start was er zoals zo vaak mêlee in La Source. Max Verstappen probeerde een slechte start iets te gretig te herstellen en zette zijn auto aan de binnenkant van Kimi Raikkonen die de Nederlander over het hoofd zag en in een incident dat erg veel leek op de crash die Verstappen met de Ferrari’s had in 2016. Kimi Raikkonen door dat hij aan de binnen kant geraakt werd door Verstappen over het asfalt en beide coureurs leden schade, al kon Raikkonen na twee pitstops zijn race vervolgen. Verstappen was minder gelukkig. Na drie rondes achter de Safety Car leek deze weer de pits in te gaan, maar doordat ook Carlos Sainz Jr. uitviel met ogenschijnlijk een versnellingsbaksysteem, werd de Safety Car-periode met een ronde verlengd.

Na de herstart kabbelde de race een beetje voort en werd het pas spannend bij de pitstops toen bleek dat Leclerc na zijn pitstop achter Vettel het circuit weer op zou rijden. Ferrari nam echter na enkele rondes later de kans op een mogelijk gevecht weg door Vettel aan de kant te laten gaan voor Leclerc. Daarna ontspon zich in ronde 30 een gevecht tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Nadat Lewis zijn achterbanden eerst te heet waren om dicht genoeg in de buurt van Vettel te komen op de rechte stukken, reed de Brit er inronde 32 makkelijk voorbij op het Kemmel rechte stuk.

Daarna kwam ook Bottas dichterbij Vettel, maar ook daar werd de kans op een gevecht ontnomen, aangezien Vettel’s banden er slecht aan toe waren ging hij in ronde 34 de pits in voor nieuwe Soft-banden, waardoor Bottas P3 als het ware cadeau kreeg.