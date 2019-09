Leclerc pakt oppermachtig derde pole, Verstappen vijfde

Charles Leclerc heeft op Spa-Francorchamps de derde pole position uit zijn carrière gepakt, in een kwalificatie waarin hij maar liefst zeven tienden sneller was dan Sebastian Vettel die als tweede eindigde. Max Verstappen kwam niet verder dan een P5, maar meer dan dat leek er ook niet in te zitten na een incidentrijke kwalificatie.

Q1: Motorplof Kubica en Giovinazzi, Sainz verrassende uitvaller

De sessie begon al met problemen voor de Williams van George Russell die na een outlap besloot gewoon de pits weer op te zoeken. Toen de eerste coureurs een tijd op de klokken leken te gaan zetten moest de sessie worden stilgelegd na een gigantische motorplof voor Russell’s teamgenoot Robert Kubica. De klok wordt tijdens de kwalificatie stilgezet wanneer de rode vlag wordt gezwaaid en dus hadden de monteurs van Lewis Hamilton nog wat extra tijd om de nummer 44-bolide helemaal in orde te maken. Ondertussen leken er ook problemen aan de auto van Charles Leclerc, tussen een leger van Ferrari-monteurs was namelijk een FIA-official te zien die iets aan de auto van de Monegask en groot kanshebber voor pole position was aan het checken.

Na een onderbreking van ongeveer 10 minuten was het Max Verstappen die als eerste onderweg was om een snelle tijd neer te zetten. De Nederlander verloor echter snelheid bij het uitkomen van Stavelot en kwam daardoor niet verder dan een 1:51.8. Verstappen meldde over de boordradio dat dit hetzelfde probleem aan zijn motor leek dat hem tijdens de vrije trainingen ook al parten speelde. Na de eerste runs waren het dus de al uitgevallen Robert Kubica, Max Verstappen, George Russell, Daniil Kvyat en Carlos Sainz die in de gevarenzone stonden.

De Nederlander maakte drie minuten voor het einde van Q1 wederom aanstalten om een snelle ronde te gaan rijden en deze keer leek de gang er weer in te zitten en zette de derde tijd neer. Verstappen was nauwelijks over start-finish toen de sessie abrupt werd beëindigd, doordat een volgende coureur zijn motor opblies. Dit keer was het de Ferrari-motor uit de Sauber van Antonio Giovinazzi die de geest gaf. Na een sessie waarin problemen met motoren dus een hoofdrol speelden waren het Robert Kubica, George Russell, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr. en Pierre Gasly.

Q2: Ferrari toont zich grootste kanshebber voor pole

Voor Q2 was de eerste afvaller dus al duidelijk voor de sessie begonnen was. Antonio Giovinazzi kon na zijn motorplof in Q1 namelijk niet deelnemen aan Q2, ondanks dat hij de achtste tijd had gereden in het eerste deel van de kwalificatie. Na de eerste run werd hij vergezeld door Alexander Albon, Lando Norris, Romain Grosjean en Nico Hulkenberg in de gevarenzone.

Alexander Albon besloot, aangezien hij morgen toch achteraan zou moeten starten, ook geen poging meer te wagen om zich uit die gevarenzone te rijden. Tijdens de tweede runs in Q2 lieten Leclerc en Vettel nog even de echte snelheid van de Ferrari’s zien door een 1:42.938 en een 1:43.037. Nadat Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo ook hun tijden nog flink verbeterden, waren het Romain Grosjean, Lando Norris en Lance Stroll, die dus Albon en Giovinazzi vergezelden als de afvallers in Q2.

Q3: Ferrari oppermachtig, Red Bull komt tekort

Tijdens de laatste kwalificatiesessie was er een rommelige warming up voor de topteams, doordat de man die vooraan het treintje reed, Valtteri Bottas, bijna stil ging staan in Stavelot, waarbij hij zo langzaam reed dat Lewis Hamilton bijna achterop hem reed. Daarna reed Bottas op zijn beurt bijna in de achterkant van Nico Hulkenberg en dientengevolge klaagde Lewis Hamilton dat hij zijn banden niet op temperatuur had. De Brit reed desondanks een 1:43.282 maar de grootste kanshebber voor pole en de snelste in de eerste run was Charles Leclerc die een 1:42.644.