Max Verstappen verschijnt volgend jaar aan de start met het startnummer 3 op zijn auto. Hij neemt afscheid van zijn oude vertrouwde nummer 33, en dat is een flinke verandering. Zijn team Red Bull Racing deelt het design van het nieuwe startnummer, en fans vragen zich af of dit direct een hint is naar een aangepaste livery.

Dat Verstappen van startnummer moest wisselen, stond vast. De Nederlander reed in de afgelopen vier seizoenen rond met het startnummer 1 op zijn auto, maar nu hij de wereldtitel kwijt is, moet hij dit nummer inleveren. Verstappen liet in de laatste weken van het seizoen al doorschemeren dat hij zijn oude nummer 33 niet langer wilde gebruiken, en dat hij wilde overstappen naar nummer 3.

Hint Red Bull op een nieuwe livery?

In het eindejaarsinterview met Viaplay bevestigde Verstappen dat hij in 2026 gaat rijden met nummer 3, en dat nieuws werd vandaag ook bevestigd door Red Bull. De Oostenrijkse renstal deelde op sociale media een foto van het design van Verstappens nieuwe nummer, en dat zorgde direct voor speculatie onder de fans. Men vraagt zich namelijk af of dit een hint is naar een aangepaste livery voor het aankomende seizoen.

Red Bull deelde namelijk een foto van een groot, rood nummer in een wit vlak. Het nummer was afgestoken tegen een blauwe achtergrond, maar deze kleur is net iets anders dan de kleur waarmee Red Bull in de afgelopen jaren reed. De fans vragen zich dan ook af of Red Bull de livery nu gaat aanpassen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het hier om een simpele PR-zet gaat.

Grote verandering op komst

Voor Red Bull zal er volgend jaar veel gaan veranderen, want ze hebben met Ford een nieuwe grote partner aangetrokken. In samenwerking met Ford gaat Red Bull zelf motoren ontwikkelen, en ze hopen direct te kunnen vechten. Met de komst van Ford zal er iets gaan veranderen aan het uiterlijk van Red Bull, want de logo's van de Amerikaanse autobouwer zullen op de livery verschijnen.