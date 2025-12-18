user icon
Hint Red Bull met Verstappen-presentatie op nieuwe livery?

Hint Red Bull met Verstappen-presentatie op nieuwe livery?

Max Verstappen verschijnt volgend jaar aan de start met het startnummer 3 op zijn auto. Hij neemt afscheid van zijn oude vertrouwde nummer 33, en dat is een flinke verandering. Zijn team Red Bull Racing deelt het design van het nieuwe startnummer, en fans vragen zich af of dit direct een hint is naar een aangepaste livery.

Dat Verstappen van startnummer moest wisselen, stond vast. De Nederlander reed in de afgelopen vier seizoenen rond met het startnummer 1 op zijn auto, maar nu hij de wereldtitel kwijt is, moet hij dit nummer inleveren. Verstappen liet in de laatste weken van het seizoen al doorschemeren dat hij zijn oude nummer 33 niet langer wilde gebruiken, en dat hij wilde overstappen naar nummer 3.

Hint Red Bull op een nieuwe livery?

In het eindejaarsinterview met Viaplay bevestigde Verstappen dat hij in 2026 gaat rijden met nummer 3, en dat nieuws werd vandaag ook bevestigd door Red Bull. De Oostenrijkse renstal deelde op sociale media een foto van het design van Verstappens nieuwe nummer, en dat zorgde direct voor speculatie onder de fans. Men vraagt zich namelijk af of dit een hint is naar een aangepaste livery voor het aankomende seizoen.

Red Bull deelde namelijk een foto van een groot, rood nummer in een wit vlak. Het nummer was afgestoken tegen een blauwe achtergrond, maar deze kleur is net iets anders dan de kleur waarmee Red Bull in de afgelopen jaren reed. De fans vragen zich dan ook af of Red Bull de livery nu gaat aanpassen, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het hier om een simpele PR-zet gaat.

Grote verandering op komst

Voor Red Bull zal er volgend jaar veel gaan veranderen, want ze hebben met Ford een nieuwe grote partner aangetrokken. In samenwerking met Ford gaat Red Bull zelf motoren ontwikkelen, en ze hopen direct te kunnen vechten. Met de komst van Ford zal er iets gaan veranderen aan het uiterlijk van Red Bull, want de logo's van de Amerikaanse autobouwer zullen op de livery verschijnen.

Reacties (3)

  snailer

    Posts: 31.103

    Gaat Verstappen zijn huid bleken? Of tatoeëren ze een bruine kleur over zijn lichaam?

    18 dec 2025 - 12:08
  Schumi86

    Posts: 588

    Lego nummer.

    18 dec 2025 - 12:31
  da_bartman

    Posts: 6.339

    Nooit afscheid nemen van de huidige prachtige en vooral iconische livery.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

