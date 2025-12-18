Max Verstappen liep dit jaar op een haar na de wereldtitel mis in de Formule 1. Hij kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar was op veel andere vlakken wel sterker dan de Brit. Verstappen is namelijk de coureur met de meeste pole positions in het afgelopen seizoen.

Verstappen moest hard vechten om zich weer te kunnen mengen in de titelstrijd. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, keek Verstappen in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan. De Red Bull-coureur vocht zich daarna knap terug, en stond in de tweede seizoenshelft in elke Grand Prix op het podium.

Verstappen won in de tweede helft van het jaar in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij was regelmatig ijzersterk op raceday, en wist te profiteren van de problemen bij de concurrentie. Hij was dit jaar niet alleen sterk tijdens de races, maar ook tijdens de kwalificaties. Niemand was in staat om het daar beter te doen dan hij.

Verstappen is namelijk de coureur die de meeste pole positions heeft veroverd in het afgelopen seizoen. Hij was acht keer de snelste in de kwalificatie, en daarmee deed hij het net iets beter dan de latere kampioen Norris. De Britse McLaren-coureur veroverde namelijk zeven keer de pole position, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri slechts tot zes poles kwam.

Amper uitdagers

Opvallend genoeg zijn er naast de coureurs uit de top drie slechts twee andere mannen in staat geweest om een pole position te pakken. Het gaat hier om George Russell en Charles Leclerc. Van dit duo wist alleen Russell ook Grands Prix te winnen, hij zegevierde in Canada en Singapore. Voor Leclerc was de pole position in Hongarije zijn enige echte hoogtepunt van het seizoen.

Coureurs met de meeste pole positions in 2025:

1. Max Verstappen - 8 pole positions

2. Lando Norris - 7 pole positions

3. Oscar Piastri - 6 pole positions

4. George Russell - 2 pole positions

5. Charles Leclerc - 1 pole position