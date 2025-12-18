user icon
Verstappen absolute koning van de zaterdag: Meeste poles van 2025

Verstappen absolute koning van de zaterdag: Meeste poles van 2025

Max Verstappen liep dit jaar op een haar na de wereldtitel mis in de Formule 1. Hij kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar was op veel andere vlakken wel sterker dan de Brit. Verstappen is namelijk de coureur met de meeste pole positions in het afgelopen seizoen.

Verstappen moest hard vechten om zich weer te kunnen mengen in de titelstrijd. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, keek Verstappen in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan. De Red Bull-coureur vocht zich daarna knap terug, en stond in de tweede seizoenshelft in elke Grand Prix op het podium.

Verstappen won in de tweede helft van het jaar in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij was regelmatig ijzersterk op raceday, en wist te profiteren van de problemen bij de concurrentie. Hij was dit jaar niet alleen sterk tijdens de races, maar ook tijdens de kwalificaties. Niemand was in staat om het daar beter te doen dan hij.

McLarens verslagen

Verstappen is namelijk de coureur die de meeste pole positions heeft veroverd in het afgelopen seizoen. Hij was acht keer de snelste in de kwalificatie, en daarmee deed hij het net iets beter dan de latere kampioen Norris. De Britse McLaren-coureur veroverde namelijk zeven keer de pole position, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri slechts tot zes poles kwam.

Amper uitdagers

Opvallend genoeg zijn er naast de coureurs uit de top drie slechts twee andere mannen in staat geweest om een pole position te pakken. Het gaat hier om George Russell en Charles Leclerc. Van dit duo wist alleen Russell ook Grands Prix te winnen, hij zegevierde in Canada en Singapore. Voor Leclerc was de pole position in Hongarije zijn enige echte hoogtepunt van het seizoen.

Coureurs met de meeste pole positions in 2025:

1. Max Verstappen - 8 pole positions

2. Lando Norris - 7 pole positions

3. Oscar Piastri - 6 pole positions

4. George Russell - 2 pole positions

5. Charles Leclerc - 1 pole position

NicoS

Posts: 19.884

Als het een top auto was, dan was Tsunoda ook wel verder voorin te vinden.
De auto werd pas in Monza beter, en ook toen was McLaren nog steeds beter, alleen de coureurs en McLaren zelf waren aan het klooien.
Verstappen had nooit een kans mogen hebben op een titel….

  • 5
  • 18 dec 2025 - 13:49
  • Pietje Bell

    Posts: 32.481

    RBR heeft afscheid genomen van de Honda motoren.

    Voor wie wil weten hoe het er met de Honda PU van '26 voorstaat een kort maar
    zeer betrouwbaar bericht van de leidinggevende van de Honda PU:

    "Many people have been asking about next year's PU. It is on schedule and there
    also challenges that I think all the PU manufacturers are facing with regards to the
    electrical side of things. The energy store to electric motor output ratio is the biggest
    hurdle that we are facing.
    Drivability vs deployment vs recovery is where most of the engineering resources are
    being spent right now.
    Next season is going to be a huge learning curve for everyone. I am excited to see
    how it unfolds."

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 11:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.069

    Na vrijdags sandbaggen: " Verstappen absolute koning van de zaterdag: Meeste poles van 2025.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 11:39
  • Pietje Bell

    Posts: 32.481

    Mensen, jullie kunnen tot morgenmiddag 14:00 uur stemmen.
    Het gaat momenteel tussen Leclerc (37%) en Max (30%). Daar ver achter Lewis (10%).

    Overtake of the Year – Your vote could take you to the Formula 1 Paddock Club

    Even inloggen bij F1TV.

    www.formula1.com/e(...)yfvuGKG3ZqOgUfiPCPO

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 12:30
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.939

    Ik had het vaak gezegd.. RB is gewoon een topauto.
    Met een niet-top-auto kan je hier en dar een dagsucces misschien hebben maar zeker niet de meeste poles.. En de auto was ook goed tijdens de races.. en had zelfde pace als McLarens.

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 13:16
    • NicoS

      Posts: 19.884

      “en had zelfde pace als McLarens.” Soms…..

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 13:44
    • NicoS

      Posts: 19.884

      Als het een top auto was, dan was Tsunoda ook wel verder voorin te vinden.
      De auto werd pas in Monza beter, en ook toen was McLaren nog steeds beter, alleen de coureurs en McLaren zelf waren aan het klooien.
      Verstappen had nooit een kans mogen hebben op een titel….

      • + 5
      • 18 dec 2025 - 13:49

