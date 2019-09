VT3: Charles Leclerc snelste na zeldzame fout Lewis Hamilton

Op een zonovergoten en voor Belgische begrippen, snikheet Spa-Francorchamps begon om 12:00 uur lokale tijd, de derde vrije training voor de 2019-editie van de Grand Prix van België. In een sessie die lang stil lag na een zeldzame crash van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, was Charles Leclerc het snelste. Publieksfavoriet Max Verstappen beleefde niet zijn beste sessie en moest genoegen nemen met een vijfde plek.

Waar het op de vrijdag vooral Ferrari was dat liet zien dat ze over één ronde heel snel waren op het langste circuit op de kalender, was de verwachting dat in de derde vrije training ook Red Bull en Mercedes hun motor wat verder open zullen draaien tijdens de kwalificatiesimulaties. De training begon echter rustig en er was in de eerste tien minuten nauwelijks iemand op het circuit. Na 13 minuten was het Robert Kubica die als eerste een getimede ronde op het bord zette met een 1:50.877. Waar Williams in Hongarije de aansluiting met het middenveld enigszins gevonden leek te hebben, lijkt het roemruchte team uit Grove dit weekend weer duidelijk het langzaamste team.

Ferrari-protégé Charles Leclerc was met zijn eerste getimede run liefst zes seconden sneller dan de Williams en Sebastian Vettel dook even later nog een tiende onder de tijd van Leclerc en stond bovenaan de tijdenlijst met een 1:44.657. Na 23 minuten werden de zoals altijd in grote getalen aanwezige Nederlanders, dan eindelijk getrakteerd op een run van de man voor wie de meesten van hen naar het circuit komen, Max Verstappen. Verstappen reed echter niet de beste ronde uit zijn carrière en blokkeerde zijn rechtervoorwiel al bij het aanremmen voor La Source en was maar liefst 1.7 seconden langzamer dan de Ferrari’s, al leek hij vooral nog bezig te zijn met het afstellen van zijn auto en probeerde de Nederlander twee verschillende voorvleugels.

Na een halfuur beleefde het publiek echter het meest opmerkelijke moment van het weekend. De sessie werd namelijk stilgelegd nadat er één van de Mercedessen in de bandenstapel stond. Uit de herhalingen bleek dat vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een zeldzame fout had begaan. De Brit crashte verrassend genoeg, nadat hij bij het aanremmen voor bocht 13 op de kerb remde. Logischerwijs verloor hij daardoor grip en mede doordat hij twee keer de controle over zijn auto probeerde terug te winnen, belandde Hamilton in de bandenstapel en bleef een zwaar beschadigde nummer 44-bolide achter. Lewis liep met zijn helm op de pitbox in en was duidelijk geirriteerd door zijn kinderlijke fout. De Mercedes-monteurs zullen hun handen vol hebben om de auto op tijd klaar te hebben voor de kwalificatie, al leek vooral de linker voorwielophanging zwaar beschadigd, die redelijk makkelijk en snel te vervangen is.

In de overgebleven 13 minuten moest iedereen zich dus haasten om een fatsoenlijke kwalificatiesimulatie te kunnen rijden. Uiteindelijk bleek de Ferrari van Charles Leclerc daarin het snelste. Max Verstappen klaagde nog dat Daniil Kvyat hem in de weg reed in Mirage en de Nederlander reed ook geen beste ronde en was 1.1 seconde langzamer dan de Monegask, waardoor hij genoegen moest nemen met een vijfde plek.