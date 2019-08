Grand Prix van Hongarije: Tactische meesterzet brengt Hamilton de zege, Verstappen tweede

Op grandioze wijze heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Hongarije gewonnen. Het maken van een tweede pitstop en het rijden van een geweldig tempo daarna zorgden ervoor dat de Mercedes-coureur vier ronden voor het einde voorbijging aan Max Verstappen. Achter de Nederlander werd Sebastian Vettel derde.

De start van de wedstrijd verliep bijzonder rustig. Alle mannen kwamen goed van hun plek, waarbij Verstappen kortstondig aan de buitenkant bedreigd werd door Valtteri Bottas en Hamilton. In bocht 2 ging de vijfvoudig wereldkampioen voorbij aan zijn teamgenoot, die met minder snelheid naar bocht 4 ging en ook Leclerc langzij zag komen. Een kleine touché zorgde ervoor dat de voorvleugel van Bottas kapotging, waarvoor hij in ronde 5 al naar de pits zou komen.

Verstappen en Hamilton lopen ver weg

Daarna settelde de race zich met Verstappen aan de leiding en Hamilton steevast op zo’n twee seconden. Samen liepen ze duidelijk weg bij de Ferrari’s: na 20 ronden had Verstappen al zo’n 18 seconden voorsprong op nummer 3 Leclerc. Tegelijkertijd kroop Hamilton stukje bij beetje naar de coureur van Red Bull Racing toe, waarmee hij het gat van twee naar één seconde wist te verkleinen.

Na een aantal klachten over afnemende grip koos Verstappen ervoor om in ronde 25 de pits te bezoeken voor een setje hards. Mercedes en Hamilton kozen ervoor om langer door te rijden, maar dit leek in eerste instantie geen goede keuze. Hamilton kwam na zijn stop in ronde 31 zes seconden achter Verstappen de baan op, maar in een tijdsbestek van drie ronden had hij dat gat helemaal gedicht en was de situatie van voor de pitstops hersteld.

Hamilton wist de druk hoog te houden en in ronde 39 kwam het tot een serieuze aanval. Hamilton positioneerde zich aan de buitenkant in de aanloop naar bocht 4 en leek de passeeractie te kunnen voltooien, maar hij ging na de bocht wijd en moest daardoor toch weer achter Verstappen aansluiten. De druk bleef echter bij de coureur van Red Bull Racing, want de Mercedes zat eigenlijk nooit meer dan twee seconden achter de leider.

Strategie geeft Hamilton kans op beslissende aanval

Dat veranderde in ronde 49, toen Hamilton verrassend genoeg voor de tweede keer naar de pits kwam. Hij wisselde zijn harde banden weer in voor een setje mediums. Aanvankelijk verwachtte Mercedes dat de regerend wereldkampioen relatief makkelijk aan zou kunnen sluiten, maar door verkeer leek dat een zeer lastige opgave te gaan worden. Eenmaal in vrije lucht wist Hamilton echter grote happen uit de achterstand van 20 seconden te nemen.

Vier ronden voor het einde kwam het duel om de winst tot een climax. Hamilton was weer naar de achterkant van de Red Bull toe gereden en Verstappen was vanaf dat punt kansloos. Hij kon zich op zijn oude banden niet meer verdedigen en zag de regerend wereldkampioen daardoor voorbijkomen.

Hamilton pakte dus zijn achtste zege van 2019 op de Hungaroring, gevolgd door Verstappen op P2. Sebastian Vettel ging in de absolute slotfase nog voorbij aan teamgenoot Leclerc voor de derde positie, terwijl de Monegask dus vierde werd. Carlos Sainz beloonde een ijzersterke rit met P5, voor Pierre Gasly en Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas kwam na zijn vroege stop niet meer in het spel voor en werd achtste, voor Lando Norris en Alexander Albon op P10.