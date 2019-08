Kwalificatie: EERSTE POLE POSITION VOOR MAX VERSTAPPEN IN HONGARIJE

Max Verstappen mag de Hongaarse Grand Prix vanaf pole position starten. De coureur van Red Bull Racing verzekerde zich op de Hungaroring van de eerste pole uit zijn carrière. Valtteri Bottas noteerde op 18 duizendsten de tweede tijd, Lewis Hamilton start morgen als derde.

Q1 – Leclerc crasht, Russell mist Q2 nipt

Het opvallendste beeld uit het eerste deel van de kwalificatie werd verzorgd door Charles Leclerc. De tweede coureur van Ferrari had al een tijd neergezet die goed genoeg was voor plaatsing voor Q2 toen hij in de laatste bocht spinde en met zijn achtervleugel tegen de bandenstapels kwam. De Monegask kon echter op eigen kracht terugkeren naar de pits en zou in Q2 gewoon weer in actie komen.

Aan het front reed Verstappen met een 1:15.817 de snelste tijd van de sessie, voor Hamilton, Bottas, Kevin Magnussen, Leclerc en Sebastian Vettel. In de strijd om de laatste plekken in Q2 maakte George Russell een goede indruk, maar hij kwam minder dan een tiende van een seconde tekort voor P15. De Williams-coureur was de snelste afvaller en bleef Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Robert Kubica voor.

Q2 – Gok Gasly pakt net goed uit

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie probeerden de coureurs van de topteams zich op de mediums te plaatsen voor Q3. Dat lukte ze bijna allemaal redelijk eenvoudig, maar dat gold niet voor Pierre Gasly. De Red Bull-coureur werd desondanks door het team ook voor de tweede run op pad gestuurd met mediums. Het lukte Gasly echter wel om zich te plaatsen voor Q3, maar met P9 was dat wel met de hakken over de sloot.

Op mediums reed Hamilton met een 1:15.548 inmiddels de snelste tijd van Q2, voor Verstappen, Bottas, Leclerc en Vettel. Een pijnlijke uitschakeling was er voor Nico Hülkenberg, die net niet snel genoeg was voor een plekje in Q3. Alexander Albon, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi en Magnussen waren de overige afvallers.

Q3 – Miniem verschil geeft Verstappen pole position

Met een sterke ronde aan het begin van Q3 stelde Verstappen zich meteen kandidaat voor de pole position. Die 1:14.958 was de snelste tijd van de kwalificatie tot dan toe en zou door niemand anders benaderd worden in de eerste run. In de tweede run lukte het de Nederlander echter om die rondetijd nog verder te verbeteren naar een 1:14.572, waarmee hij de eerste Nederlandse pole position in de geschiedenis van de Formule 1 behaalde.

Het verschil met Bottas was uiteindelijk niet meer dan 18 duizendsten van een seconde. Hamilton noteerde de derde tijd, gevolgd door Leclerc en Vettel. Gasly kon niet meer dan aansluiten op P6, maar gaf wel meer dan acht tienden toe op zijn teamgenoot. Lando Norris sluit aan op P7, voor teamgenoot Carlos Sainz en Romain Grosjean op P9. De tiende positie was voor Kimi Raikkonen.