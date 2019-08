VT2: Gasly en Verstappen bovenaan in verregende tweede vrije training

De verregende tweede vrije training is als snelste afgesloten door Pierre Gasly. De Franse Red Bull-coureur was in de droge openingsfase van de sessie een fractie sneller dan teamgenoot Max Verstappen. Lewis Hamilton sloot aan op de derde positie.

De tweede oefensessie van het Hongaarse Grand Prix-weekend begon met wat regendruppels, maar dat weerhield niemand ervan om snel de baan op te komen. Alexander Albon zorgde er echter voor dat de coureurs al snel weer terug naar de pits konden. De coureur van Scuderia Toro Rosso reed bij het insturen van de laatste bocht met twee wielen op het gras en gleed vervolgens hard de bandenstapels in.

Te droog voor intermediates, te nat voor slicks

Met nog ruim 1 uur en 20 minuten te gaan werd de sessie hervat en wederom kwamen alle coureur direct het asfalt weer op om nog wat ronden op het droge te rijden. Dat bleek een wijze keuze te zijn, want na 25 minuten begon het inderdaad wat harder te regenen en bleken nog slicks, nog intermediates de juiste keuze te zijn. Een aantal coureurs kwamen op beide typen banden naar buiten, maar bleven daarna toch weer in de pits staan.

Pas in de laatste 25 minuten zouden de coureurs pas echt weer op de baan komen, omdat het wederom wat harder was gaan regenen. Hierdoor bleef er wel water op het asfalt liggen en konden de intermediates wel uit de kast getrokken worden. De tijden die eerder in de sessie gereden werden, bleven echter ver buiten bereik.

Red Bull Racing bovenaan, Mercedes volgt

Dat houdt in dat Gasly voor de tweede keer dit jaar de snelste is gebleken tijdens een vrije training. De Red Bull-coureur reed een 1:17.854 op de zachte banden, waarmee hij 55 duizendsten sneller was dan teamgenoot Verstappen was op de mediums. Hamilton volgde op de derde positie en gaf op de harde banden zo’n anderhalve tiende toe op Gasly. Daarachter volgde Valtteri Bottas op P4.

Dat de sessie niet helemaal een representatief beeld gaf van de echte verhoudingen, bleek wel uit het feit dat Daniel Ricciardo op softs de vijfde tijd reed, voor Kimi Raikkonen en Charles Leclerc in de snelste Ferrari. Op P8 sloot Nico Hülkenberg aan, voor Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat op de tiende positie. De tweede Ferrari met Sebastian Vettel achter het stuur was pas terug te vinden op de dertiende plaats.

Traditioneel gebruiken de teams de tweede vrije training ook om een racesimulatie uit te voeren. Die plannen vielen tijdens deze tweede vrije training echter in het water. De coureurs zullen daarom tijdens de derde vrije training op zaterdag de focus leggen op zowel de kwalificatie als de race.