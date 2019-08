VT1: Hamilton blijft Verstappen en Vettel een tiende voor op Hungaroring

Lewis Hamilton heeft het Grand Prix-weekend in Hongarije op de best mogelijke manier geopend door de snelste tijd te rijden in VT1. De Mercedes-coureur was ruim een tiende sneller dan Max Verstappen en Sebastian Vettel, die door slechts een duizendste gescheiden werden.

De eerste vrije training van de laatste race voor de zomerstop ging onder een donker wolkendek van start en toen de lichten aan het eind van de pits op groen gingen, vielen er ook wat druppels. Die regen zette nog niet door, waardoor vrijwel alle coureurs meteen naar buiten kwamen om wat ronden te rijden. Dat bleek een wijze keuze, want na een half uur ging het inderdaad regenen op de Hungaroring.

Hamilton meteen snel in Hongarije

Op dat moment hadden de meeste teams de eerste tests met hun nieuwe onderdelen al afgerond en stonden er ook al wat tijden op het bord. Op softs voerde Hamilton meteen het tempo op. Hij bracht op softs de snelste tijd geleidelijk van een 1:19.9 naar een 1:18.6, 1:18.0, een 1:17.5 en uiteindelijk een 1:17.233 voordat de regen daadwerkelijk haar intrede deed.

Iedereen keerde op dat moment, met nog een uur te gaan in VT1, terug naar de pits. Een aantal coureurs gingen daarna de baan op met intermediates, maar omdat de regen niet lang aanhield konden de team op de helft van de sessie weer naar buiten op de slicks. Zo koos Hamilton ervoor om op mediums naar buiten te gaan, waarmee hij zijn snelste tijd niet meer wist te verbeteren. De meeste andere coureurs kwamen wel op de zachtste banden naar buiten om hun tijden aan te scherpen.

Verstappen deed dat het beste, want hij noteerde de tweede tijd van de sessie. In zijn Red Bull was hij 0,165 seconden langzamer dan de regerend wereldkampioen. Wel stond de Nederlander twee keer achterstevoren door spins. Verstappen was uiteindelijk precies een duizendste sneller dan nummer drie Vettel en bijna drie tienden sneller dan teamgenoot Pierre Gasly, die de vierde tijd reed.

Magnussen snel, problemen voor Bottas

Kevin Magnussen wist in de Haas met updates knap de vijfde tijd te rijden op slechts zeven tienden van Hamilton en daarmee wist hij Charles Leclerc voor te blijven. Nico Hülkenberg reed de zevende tijd, voor Lando Norris en Carlos Sainz, die lange tijd in de pits stond voor werkzaamheden aan zijn McLaren. De top 10 werd afgesloten door Kimi Raikkonen.

Sainz was niet de enige coureur die problemen tegenkwam tijdens de eerste vrije training. Valtteri Bottas wist geen rondetijd te rijden door een probleem met zijn krachtbron, waardoor Mercedes genoodzaakt was om de motor te wisselen. Ook bij Racing Point ging het niet van een leien dakje, want Sergio Perez en Lance Stroll spinden allebei tijdens de sessie, waarbij de spin van Perez er op het oog vreemd uitzag.