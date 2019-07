Kwalificatie: Hamilton en Verstappen delen eerste startrij op Hockenheim

Lewis Hamilton heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Duitsland. De Mercedes-coureur zal de eerste rij delen met Max Verstappen, terwijl Valtteri Bottas de top 3 afsluit. Beide Ferrari's kampten met technische problemen.

Q1 – Leclerc snel, maar turbo nekt Vettel

De Duitse fans op Hockenheim zullen met een vervelend gevoel naar Q1 gekeken hebben. Sebastian Vettel leek op voorhand een kanshebber op pole position, maar een kapotte luchttoevoer naar de turbo zorgde ervoor dat de Duitser zijn Ferrari na een outlap alweer in de pits parkeren. Het team probeerde te redden wat er te redden viel, maar Vettel reed geen tijd en start daardoor morgen vanaf P20.

Anderzijds beleefde Leclerc een heel andere sessie in Q1. Hij reed met een 1:12.229 de snelste tijd, op redelijk ruime afstand gevolgd door Verstappen en Hamilton. Naast Vettel waren George Russell en Robert Kubica op P18 en P19 de gebruikelijke coureurs die afvielen, terwijl Lando Norris en Alexander Albon zich ook niet wisten te plaatsen voor het tweede kwalificatiedeel.

Q2 – Verstappen ontsnapt aan debacle na probleem

Ook in Q2 dreigde er even een grote naam uitgeschakeld te worden door problemen. Deze keer was het Max Verstappen, die in zijn eerste outlap klaagde over het ontbreken van vermogen. De Red Bull-coureur stuurde zijn auto naar de pits, maar na een kort bezoek kon hij op zachte banden toch de vierde tijd van de sessie rijden. Hij moest genoegen nemen met een plekje achter Hamilton, Leclerc en Gasly. De nummers 1 en 2 van de sessie reden hun tijd op mediums, net als Valtteri Bottas.

De verschillen waren bijzonder klein, zeker in de middenmoot. Sergio Perez wist zich op het laatste moment te plaatsen voor Q3, maar dat deed hij met een marge van slechts een honderdste op Antonio Giovinazzi. Op drie duizendsten daarvan eindigde Kevin Magnussen op P12, terwijl Daniel Ricciardo op de dertiende positie slechts 27 duizendsten tekortkwam op de tiende plek. Ook Daniil Kvyat en Lance Stroll zagen hun kwalificatie na Q2 eindigen.

Q3 - Ook problemen voor Leclerc, Hamilton naar pole

Het drama voor Ferrari werd compleet in Q3. Leclerc leek op voorhand een grote kanshebber op pole position, maar in het laatste kwalificatiedeel stapte hij al vroeg uit, zonder een tijd neer te zetten. Ferrari onthulde dat de Monegask kampte met een probleem aan het brandstofsysteem. De Ferrari-coureur zal daardoor vanaf P10 starten op Hockenheim.

Lewis Hamilton kon wel voor pole position gaan en hij besliste het duel om de pole al in de eerste run. Met een 1:11.767 zette de regerend wereldkampioen meteen de toon en niemand, inclusief hijzelf, kwam daarna meer aan die tijd. Verstappen kwam tot op ruim drie tienden voor de tweede positie, terwijl Bottas de derde tijd reed.

Pierre Gasly volgde op een ruime vier tienden op de vierde positie, terwijl Kimi Raikkonen een sterke kwalificatie beloonde met de vijfde startpositie. P6 was voor Romain Grosjean, die sneller was dan Carlos Sainz en Sergio Perez. Nico Hülkenberg start als langzaamste van de coureurs in Q3 vanaf P9, terwijl Leclerc dus zonder rondetijd genoegen moet nemen met de tiende startpositie.