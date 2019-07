VT3: Leclerc wederom snelste op Hockenheim, maar Verstappen in de buurt

Charles Leclerc heeft ook de laatste vrije training voor de Duitse Grand Prix als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur zag Max Verstappen echter tot op anderhalve tiende naderen. De derde tijd was voor Sebastian Vettel, terwijl Mercedes het tempo niet helemaal kon volgen.

De eerste tien minuten van de derde vrije training verliepen rustig, met slechts een aantal coureurs die een installatieronde reden. Daarna kwam de sessie langzamerhand op gang, vooral toen Carlos Sainz eenmaal de eerste tijd van de sessie genoteerd had. Daarna duikelden de rondetijden betrekkelijk snel omlaag. De eerste die een serieuze tijd neerzette, was Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur dook als eerste onder de barrière van 1 minuut 14.

Daarna was het echter Ferrari dat de regie in handen nam en met name Leclerc deed dat. De Monegask ging in eerste instantie op softs naar een 1:13.117, die hij niet veel later verbeterde naar een 1:12.736. In zijn tweede run ging Leclerc vervolgens nog sneller: hij dook naar een 1:12.387, een rondetijd die hij nog geen vijf minuten later met slechts zeven duizendsten verbeterde.

