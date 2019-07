VT1: Vettel opent als snelste bij thuisrace op Hockenheim, vierde tijd voor Verstappen

Sebastian Vettel heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training in Duitsland. De Ferrari-coureur was tijdens de eerste sessie in eigen land met een 1:14.013 ruim twee tienden sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Max Verstappen reed op een kleine achterstand de vierde tijd.

Het was al vroeg warm op Hockenheim, waar om 11.00 uur de eerste vrije training van het weekend van start ging. Nog voordat de teams echt konden beginnen aan hun programma’s was daar al de eerste en enige rode vlag van de sessie. De Haas van Kevin Magnussen viel stil bij het binnenrijden van het stadion, waardoor de sessie kortstondig geneutraliseerd moest worden.

Nog geen tien minuten later stond de bolide van de Deen weer binnen en konden de coureurs weer op weg om hun programma’s af te werken. Al snel wist Valtteri Bottas zich op zachte banden bovenaan de tijdenlijst te melden met een 1:14.805, een tijd die hij vervolgens zelf op mediums verbeterde naar een 1:14.660. Dat was echter niet genoeg voor een plekje in de top 3, want aan het eind van de training vond hij zichzelf terug op de vijfde positie.

Mercedes-teamgenoot Hamilton was een van de coureurs die sneller ging dan de Fin. Ook hij deed dat op de softs, maar ook met een groot moment in de laatste bocht. Met 1:14.315 wist de regerend wereldkampioen de sessie niet als snelste af te sluiten. Die eer was deze keer weggelegd voor het Ferrari-duo, waarbij Vettel de toon aangaf. De viervoudig wereldkampioen noteerde een 1:14.013, maar deed dat wel op zachte banden.

De tweede tijd was voor Ferrari-teamgenoot Leclerc, die op softs zo’n tweeënhalve tiende toegaf. Hamilton eindigde dus op P3, gevolgd door Verstappen. De Nederlander gaf op dezelfde band zo’n drie tienden toe op Vettel en hij was slechts 15 duizendsten langzamer dan Hamilton. Daarna volgde dus Bottas, terwijl Pierre Gasly op acht tienden de zesde tijd reed. Carlos Sainz zette de zevende tijd neer, gevolgd door Romain Grosjean, Lance Stroll en Daniel Ricciardo op P10.