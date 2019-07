Valtteri Bottas verslaat Hamilton nipt voor pole position, Verstappen vierde

Op een druilerig Silverstone wist Lewis Hamilton zijn reeks van vier pole positions op rij niet te verlengen en werd voor het eerst sinds 2014 door een teamgenoot verslagen in de kwalificatie op Silverstone. Valtteri Bottas had aan de tijd in zijn eerste run in Q3 genoeg voor pole position al was de marge minimaal. De Fin was zijn teamgenoot met slechts zes duizendsten de baas. Charles Leclerc leek de hele kwalificatie de sterkste, maar kwam uiteindelijk bijna een tiende te kort voor pole position. Max Verstappen beleefde wederom een puike kwalificatie en was minder dan twee tienden langzamer dan de beide Mercedessen. De meest tegenvallende prestatie kwam echter van Sebastian Vettel, die achter Pierre Gasly zal starten morgen na een zwakke kwalificatie waarin hij bijna zes tienden toegaf op Charles Leclerc.

Q1 – Kvyat en Magnussen verrassende afvallers

De zoals altijd drukbezochte kwalificatie op Silverstone begon ondanks het wisselende weer vanmorgen op een droge baan. Al vrij snel had iedereen behalve de Mercedessen een getimede ronde gereden en waren het de verwachte namen die zich na de eerste run zorgen moesten maken met Grosjean, Stroll, Perez en de Williams bolides op de laatste plekken. De Mercedessen die dus nog hun eerste run moesten rijden. Het publiek op Silverstone kon echter na 9 minuten opveren, want publiekslieveling Hamilton stond na zijn eerste run bovenaan de tijdenlijst, al had hij nadat de Ferrari’s een tweede run gemaakt hadden, maar 2 honderdsten voorsprong op Charles Leclerc. Overigens reed Leclerc zijn tijd op de mediumbanden.

Aan het eind van de rit wisten Grosjean en Perez zich nog sterk te verbeteren en dat ging ten koste van Kevin Magnussen en Daniil Kvyat. Zij mochten dus net als Stroll, Kubica en Stroll zich gaan melden bij de pers.

Q2 – Ferrari’s op Softband, tegenvallende Vettel en Carlos Sainz verrassende afvaller

Na de eerste run stond Sebastian Vettel, die als enige van de gebruikelijke topzes op de Soft-band reed, verrassend achtste. Of er weer problemen waren met de auto van Vettel was op dat moment nog niet bekend, maar dat de Duitser niet in een blakende vorm verkeert de laatste races is wel duidelijk. In de eliminatiezone stonden op dat moment Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi, Perez en Albon, maar daar stond Vettel maar 15 honderdsten voor.

Nadat Albon, Giovinazzi en Hulkenberg zich sterk verbeterden, zakte Vettel zelfs even naar plek 11. Dus moest de viervoudig wereldkampioen nog een keer het onderste uit de kan halen op de Softband. Dat lukte Vettel echter alleraardigst, want na de tweede run wist Vettel zich te verzekeren van de vijfde plek. De rest van de gebruikelijke top zes was ook aan nog een run begonnen en Charles Leclerc verbeterde zijn tijd op de Soft-band naar 1:25.546, wat betekent dat beide Ferrari’s morgen op de Soft-band starten. De afvallers waren uiteindelijk Perez, Grosjean, enigszins verassend Carlos Sainz, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Daarentegen was het verrassend dat Alexander Albon zich kwalificeerde voor Q3 en wisten de Renaults de slechte vorm van de laatste twee races achter zich te laten en kwalificeerde zich met beide auto’s in de top tien.

Q3 – Ferrari’s vallen tegen in eerste run, Bottas behoudt pole met nipte marge

Publieksfavoriet Lewis Hamilton had geen perfecte eerste ronde in Q3 na een moment van overstuur in Brooklands en bleef steken op 1:25.345. Teamgenoot Valtteri Bottas was dan ook sneller en reed een 1:25.093. Charles Leclerc, die het hele weekend een van de favorieten leek voor pole position kwam door een fout in zijn eerste run niet verder dan een vierde plek op vijf tienden van Bottas en moest zelfs zijn meerdere erkennen in Max Verstappen die anderhalve tiende sneller was. Pierre Gasly gaf slechts drie tienden toe op Verstappen en stond daarmee nog voor de teleurstellende Vettel op P5.

In de tweede run verbeterden de Ferrari's zich, maar Charles Leclerc kon de Mercedessen niet aanvallen, maar passeerde wel Max Verstappen, die na de tweede run zich verzekerde van de vierde startplek. Sebastian Vettel viel echter wederom tegen en moet genoegen nemen met een zesde startplek. Lewis Hamilton verbeterde zich ook flink in de tweede run maar kwam uiteindelijk zes duizendsten tekort voor de pole voor het enigszins teleurgestelde Britse publiek. Het lijkt er echter op dat de topteams dicht bij elkaar zitten voor de race morgen.