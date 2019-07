VT3: Leclerc en Vettel voeren derde training op Silverstone aan, Verstappen vijfde

Voor de derde keer in drie vrije trainingen op Silverstone was er een andere coureur het snelste. Deze keer voerde Ferrari-coureur Charles Leclerc de lijst aan, voor teamgenoot Sebastian Vettel en Lewis Hamilton in de Mercedes. Max Verstappen eindigde achter teamgenoot Pierre Gasly op P5.

De derde vrije training kwam erg langzaam op gang. George Russell kwam al vroeg naar buiten en zette als eerste een tijd neer, maar na zo’n tien minuten begon het lichtjes te regenen. Die regen bleek echter wel voldoende te zijn om alle coureurs terug te laten keren naar de pits. Een aantal coureurs liet vervolgens intermediates onder de auto monteren, maar de regen zette niet echt door waardoor dit niet de juiste keuze bleek.

Pas na half uur competitieve rondetijden

Pas met nog 30 minuten te gaan was het echter weer droog genoeg voor de coureurs om op slicks naar buiten te gaan en van die mogelijkheid maakten ze allen gretig gebruik. Iedereen wilde zich tijdens de derde oefensessie optimaal voorbereiden op de kwalificatie van vanmiddag, waardoor de meeste coureurs op de zachtste bandencompound naar buiten ging.

Zeker in de slotfase van de training werd het tempo duidelijk opgevoerd. In eerste instantie voerde Hamilton de lijst met tijden aan met een 1:26.338, maar die tijd bleek later niet eens genoeg te zijn voor een plek in de top 4. Gelukkig voor de Brit was hij zelf een van de coureurs die onder zijn eigen tijd doorging, maar zijn 1:25.954 was niet voldoende om een plek bij de eerste twee veilig te stellen.

Top 3 aan elkaar gewaagd in VT3

Die posities waren weggelegd voor Leclerc en Vettel. De Monegask reed een 1:25.905, waarmee hij zo'n twee honderdsten sneller was dan zijn teamgenoot bij Ferrari. Achter Hamilton reed Gasly wederom een sterke ronde om zich naar de vierde tijd te knokken. De Red Bull-coureur lijkt dit weekend goed in vorm te zijn en gaf slechts twee tienden toe op de snelste tijd van de sessie.

Tevens was Gasly ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Max Verstappen, die genoegen moest nemen met P5. Valtteri Bottas volgde op P6, terwijl Lando Norris in de slotfase opklom naar de zevende plek. Het Renault-duo Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg eindigden op de achtste en negende plaatsen, terwijl Alexander Albon de top 10 afrondde.