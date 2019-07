VT1: Gasly ruim snelste op Silverstone, Verstappen derde

Pierre Gasly heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur reed een 1:27.173, waarmee hij Valtteri Bottas en Max Verstappen ruim te snel af was.

De eerste vrije training ging met een rustig eerste kwartier van start. De meeste coureurs meldden zich op dat moment alleen even op de baan voor een installatieronde en wat kleine tests van nieuwe onderdelen. Voor Romain Grosjean ging dat met wat moeite, want bij het uitkomen van de pits spinde hij en verloor hij zijn voorvleugel. Later in de sessie stond de Haas F1-coureur ook nog achterstevoren in bocht 6.

Veel fouten tijdens eerste vrije training

Grosjean was echter niet de enige coureur die de fout in ging tijdens de eerste oefensessie. Het lukte George Russell ook niet om zijn bolide in bocht 6 in het rechte spoor te houden, terwijl Lando Norris in de voorlaatste bocht spinde toen hij zijn tijdwilde verbeteren. Ook coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen kortstondig van de baan. Voor Kimi Raikkonen waren de problemen groter, want hij moest zijn Alfa Romeo naast de baan parkeren met een geplofte motor.

Zoals gebruikelijk werd het tempo gedurende de eerste vrije training steeds verder opgevoerd, waarbij de meeste snelle tijden in het eerste uur van de sessie gereden werden. De oorzaak daarvan was het regenbuitje dat zo’n 30 minuten voor het eind van de sessie viel. Hoewel de coureurs gewoon op slicks konden blijven rijden, weerhield het de meesten ervan om in de slotfase nog een snelle tijd te rijden.

Gasly overtuigend de snelste

Gasly was een van de mannen die zich wist te verbeteren na het buitje en dat deed hij ook fors. Op oude zachte banden ging de Fransman naar een 1:27.173, waarmee hij ruim vier tienden van een seconde sneller was dan Bottas. Dat Red Bull Racing goed in vorm lijkt, bevestigde Verstappen door de derde tijd van de ochtendsessie te rijden. De Nederlander gaf wel meer dan acht tienden van een seconde toe op zijn teamgenoot.

Hamilton moest tijdens VT1 van zijn thuisrace genoegen nemen met de vierde positie op een kleine seconde van Gasly, terwijl Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel de vijfde en zesde positie bezetten. Nico Hülkenberg zette zijn Renault op P7 neer, voor teamgenoot Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Carlos Sainz op de tiende positie.