De startgrid voor de Grand Prix van Oostenrijk 2019

Een behoorlijk aantal gridstraffen zorgt ervoor dat de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk er redelijk anders uitziet dan hoe de uitslag van de kwalificatie was. Opvallend is daarbij dat Lewis Hamilton, ondanks een gridstraf van drie plaatsen, toch als vierde mag starten.

Hoe zit het systeem precies in elkaar? Dat kan het beste uitgelegd worden aan de hand van de onderstaande tabel. Voor Alexander Albon en Carlos Sainz geldt dat ze beiden achteraan de grid moeten starten voor motorwissels. Omdat Albon in de kwalificatie sneller was, krijgt hij P19 en Sainz P20.

Daarnaast kregen ook Nico Hülkenberg, George Russell, Kevin Magnussen en Lewis Hamilton een gridstraf van drie of vijf plaatsen. Via de onderstaande tabel wordt duidelijk welke coureur op welke positie start. In feite krijgen worden de gridstraffen bovenop hun startplaats geteld, waardoor in sommige gevallen een gelijke score ontstaat (zoals bij Magnussen en Vettel). De coureur zonder gridstraf krijgt bij het bepalen van de grid dan voorrang boven de coureur met gridstraf.