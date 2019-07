VT1: Mercedes en Ferrari bezetten topposities in Oostenrijk, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Oostenrijkse Grand Prix. Op softs was de vijfvoudig wereldkampioen ruim een tiende sneller dan Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Max Verstappen noteerde de vijfde tijd.

De eerste sessie van het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring ging rustig van start, maar niet voor de monteurs van Mercedes. Er werd voor aanvang van de eerste training druk gewerkt aan de bolide van Bottas, wat hem uiteindelijk bijna een half uur van zijn training kostte. Hoewel er minder gesleuteld werd aan de auto van Hamilton, kwam ook de regerend wereldkampioen pas na ruim 25 minuten de baan op.

Mercedes meteen snel na late start

Eenmaal op de baan gingen de Mercedessen zich wel meteen bemoeien met de snelste tijd van de sessie. Die stond op dat moment op naam van Verstappen, die op mediums een 1:05.488 had genoteerd. Eerst kwam Charles Leclerc onder die tijd door, daarna volgden Bottas dat voorbeeld. Hij zette de snelste tijd kortstondig op 1:04.999 op softs. Wel ging de Fin meerdere keren wijd in de derde bocht.

De tijd van Bottas zou uiteindelijk niet blijven staan, want in het laatste halfuur dook Hamilton op softs naar een 1:04.838. Dat bleek uiteindelijk ook de snelste tijd van de sessie. Na een lange tijd in de pits voor het wisselen van onderdelen ging Vettel op de mediums naar de tweede tijd op anderhalve tiende, terwijl Bottas dus uiteindelijk op de derde positie eindigde.

Ferrari oogt sterk op mediums

Ook Leclerc reed zijn snelste tijd op de mediums en was vierde, voor Verstappen, die zijn tijd op de zachte banden nog aanscherpte tot 1:05.260. Pierre Gasly sloot op een halve seconde van Hamilton de top 6 af, gevolgd door Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Lando Norris op P10.

Verder in de achterhoede viel de prestatie van George Russell op. De jonge coureur van Williams wist eindelijk de aansluiting bij de laatste auto’s uit de middenmoot te vinden. Russell reed op 1,9 seconden van Hamilton de negentiende tijd, bijna een seconde sneller dan teamgenoot Robert Kubica. Het gat met de nummer 16, Antonio Giovinazzi, was slechts een tiende.