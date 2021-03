Minardi: "Yuki Tsunoda een betere coureur dan Mick Schumacher"

De verwachtingen rondom Scuderia AlphaTauri-debutant Yuki Tsunoda zijn hooggespannen. De Japanner eindigde vorig jaar als derde in het Formule 2-kampioenschap. Een andere rookie op de Formule 1-grid voor dit jaar, Mick Schumacher, ging met de titel aan de haal. Oud-teambaas Giancarlo Minardi dicht Tsunoda echter meer talent toe dan Mick Schumacher.

De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher kon vorig jaar bogen op meer Formule 2-ervaring en minder pech dan Tsunoda, die voor het eerst in het voorportaal van de Formule 1 racete. Desalniettemin maakte Tsunoda meer indruk, zeker in de tweede seizoenshelft. Minardi heeft in zijn tijd genoeg jonge rijders voorbij zien komen en staat bekend om zijn neusje voor talent.

De Italiaan verwacht veel van Tsunoda. "Zonder twijfel zal Yuki dit jaar de meest succesvolle debutant zijn. Zijn auto is ook veel beter dan die van Mick Schumacher en Nikita Mazepin, maar Tsunoda is over het algemeen ook gewoon een betere coureur. Ik heb hem in Imola bezig gezien met een twee jaar oude auto en hij maakte veel indruk op mij. Yuki is zo goed geworden", vertelde Minardi aan Gazzetta dello Sport.

De voormalig eigenaar van het team waar Tsunoda dit jaar debuteert, denkt dat de Japanner zonder technische problemen vorig jaar de titel had gepakt in de Formule 2, en niet Mick Schumacher. "Yuki begon in de Formule 2 in de middenmoot, maar hij groeide uit tot een van de beste rijders. Zijn geheim schuilt ook in de Japanse manier van dingen doen. Japanners zijn vaak erg bescheiden, maar Tsunoda koppelt dat aan een enorme vastberadenheid en ontzettend veel snelheid", besluit Minardi.